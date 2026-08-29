“La municipalidad tiene el cáncer y ese síntoma ya está en toda la ciudad”, sentencia Arlene Aquino

Arlene Aquino es escribana y está terminando la Carrera de Ciencias Políticas en la UNA. Se considera experta en derecho inmobiliario y titulación de propiedades; señala que nunca ocupó un cargo público pero que ya fue candidata a la diputación en Asunción por Cruzada Nacional, agrupación a la que terminó renunciando.

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Recordó que formó parte de la Mesa de Trabajo de la Alianza Unidos Por Asunción en la que cuestionó que se haya querido imponer “una candidata”, en alusión a Soledad Núñez, por encuesta mediante una muestra ciudadana que ni siquiera representaba el 1% del número de votos que ella obtuvo en las elecciones generales del 2023.

Afirmó que, por ello, salió de dicha alianza y renunció a Cruzada Nacional para inscribirse como candidata a la intendencia por el Partido Patria Soñada. “Desde noviembre estoy caminando sin parar casa por casa... casa por casa”, enfatizó.

Plantea transparencia contra negociados

Aquino indicó que en sus recorridos se dedicó a escuchar a la gente y puede afirmar que cada barrio tiene un problema diferente y, si bien las principales quejas son los baches, la basura y la falta de seguridad, sostiene que la municipalidad debe hacer mucho más que eso.

“La municipalidad es mucho más, es un gobierno local que tiene que encargarse de muchísimas cosas”, aseveró.

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Sin embargo, dijo que los ciudadanos no reciben siquiera los servicios básicos por los que pagan impuestos porque simplemente todo falla en el “karakú“ o en la médula, es decir, en la misma comuna.

Sostuvo que la intendencia incumple su papel no por “falta de coordinación” o porque no “se llevan bien” algunas dependencias con otras, sino por falta de voluntad política y falta de transparencia.

A modo de ejemplo, señaló lo ocurrido con la denominada “Mafia del Asfalto”, en la que funcionarios municipales robaban material y cobraban por servicios de empresas privadas. “Podríamos asfaltar dos, tres veces Artigas con la cantidad de asfalto que se roba”, dijo.

Por ello, sostuvo que las palabras clave para resucitar la capital son “transparencia y gestión” usando la tecnología accesible a todos los ciudadanos “porque yo tengo que saber el dinero que entra y el dinero que sale”, dijo.

La comuna tiene un cáncer, afirma

A modo de ejemplo, Aquino dijo que en la Comuna existe un cáncer de corrupción y que las quejas ciudadanas son síntomas de esta situación. “La impunidad y la corrupción imperante dentro de nuestros municipios nos trajo hasta acá”, afirmó

“Porque acá el tema es el negocio dentro de la municipalidad. La municipalidad está infectada y todo lo que nosotros vivimos hoy, aquí en Asunción, ya es el síntoma. Esto es como una enfermedad”, dijo.

“La municipalidad tiene el cáncer y ese síntoma ya está en toda la ciudad. Estas quejas ciudadanas ya son el resultado del problema que tenemos adentro. De que hoy la gente se pone contenta con que pasa el cambio de basura”, agregó.

Tránsito caótico

En cuanto al tránsito caótico, dijo que la solución no son más viaductos, sino buscar soluciones en conjunto con todas las intendencias del área Metropolitana de Asunción, resolver en forma conjunta los cuellos de botella generados entre Fernando de la Mora y Asunción y otros puntos.

Agregó que a esto se suma la necesidad de coordinar a la Comuna y el control semafórico con el Viceministerio del Transporte con sus buses con billetaje electrónico y la Seguridad Vial: “Son tres instituciones que están caminando como ciegos”, lamentó.

No tiene mochila política ni ordenes que seguir

Respecto a que la diferencia en la oposición frente a las candidaturas de Soledad Núñez y Rodrigo Franco “Bukele’i” dijo “Yo creo que soy la mejor opción para cuidar a Asunción. Porque yo no cargo ninguna mochila política. Yo soy una persona a la cual vos podés escanear de arriba a abajo. Y yo vengo de una vida de preparación”.

También negó que su candidatura no sea más que un trampolín político con miras a la diputación de Asunción en las elecciones generales del 2028. " Yo me muero de ganas de ser Intendente". “A mí no me importa el 2028. A mí me importa Asunción y lo que yo tengo hoy ante los ojos (los otros candidatos) a mí no me representa. A mí como ciudadana no me representa”, dijo.

Finalmente, instó a los medios de comunicación y a la sociedad civil a encontrar la forma de organizar un debate público que permita a la ciudadanía escuchar las propuestas de los candidatos a la intendencia de Asunción. De cumplirse este evento dijo que enfrentaría a sus oponentes “como Messi en la cancha”.