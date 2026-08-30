¡Liberales a los cargos!: Presidentes de comités en Asunción gozan del zoquete

No solo los presidentes de seccionales coloradas y los “nepobabies” del Congreso ocupan puestos en la función pública; la práctica alcanza también a los titulares de comités del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en Asunción.

De los más de 9.000 funcionarios de la Comuna capitalina, una porción significativa responde a operadores de los concejales liberales Augusto Wagner y Ramón Ortiz, quienes llevan 25 años en la Junta Municipal y son habituales aliados de las intendencias coloradas.

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Ambos ediles venían aprobando todos los balances de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) y solo votaron en contra del balance correspondiente al ejercicio 2025 ante la presión pública.

Tras la renovación de autoridades internas en julio pasado, el PLRA quedó estructurado en casi 50 comités en Asunción.

De ese total, 24 presidentes figuran en la nómina estatal: más de 15 se desempeñan en la Municipalidad y otros en el Congreso, en la entidad Itaipú, en el Senave, en la Justicia Electoral y el Ministerio de Justicia.

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El cruzamiento de datos fue realizado mediante el buscador cecivp.com.py, desarrollado por el equipo de la candidata a concejala Cecilia Vargas Peña, que logró sistematizar la planilla municipal que se encuentra encriptada en la comuna para proteger a los planilleros. La información se cotejó además con la base datos.sfp.gov.py, en los registros de Itaipú y la web del TSJE.

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Entre las asignaciones más elevadas destaca la de Igor Daniel Medina, titular del Comité N° 31 (barrio San Pablo) operador del edil Ortiz, cuyo salario en Itaipú superaba los G. 13 millones mensuales según datos filtrados en 2024.

En la Comuna, el presidente del Comité N° 1 (Sajonia), Daniel Delgado Rodríguez, percibe G. 12 millones al mes en la Dirección de la Policía Municipal de Vigilancia.

Le sigue en monto el titular del Comité N° 20 (Pinozá), Valentín Lezcano, quien cobra G. 11 millones en la Cámara de Diputados y es identificado como operador del Clan Bajac.

Cómo repercuten estos nombramientos en la estructura interna del PLRA en Asunción

Para muchos liberales, mantener esta estructura no rinde resultados electorales, en lo que se refiere al trabajo de base o en conseguir votos.

Según el TREP, el PLRA tiene 95.000 afiliados en Asunción pero en las últimas internas votaron 23.681 personas, una participación de solo el 24%.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) ya ni siquiera tiene una de las siete diputaciones en Asunción y perdió la capacidad de presentar candidatos a la intendencia capitalina.

El último candidato a la diputación en las elecciones generales del 2023 fue el actual tesorero partidario, Agustín Saguier, quien compitió dentro de una alianza con otras fuerzas opositoras en que la más votada fue Johanna Ortega (PPS).

En las últimas elecciones municipales del 2021, el candidato a la intendencia de Asunción por el PLRA, el hoy senador Eduardo Nakayama, perdió contra Oscar “Nenecho” Rodriguez (ANR, HC).

Si bien los votos opositores se dividieron con la candidatura de Johanna Ortega, Nakayama atribuyó gran parte de su derrota a una traición del concejal Augusto Wagner a favor de la ANR. Lo mismo dijo el empresario Norman Harrison, quien había sido sondeado para una candidatura presidencial por el PLRA.

Pero lejos de sufrir algún tipo de castigo por parte del electorado afiliado al PLRA, Wagner fue el precandidato concejal más votado en la interna partidaria, con más de 8.000 votos.