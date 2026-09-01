Lilian Samaniego: “La salud pública no se puede privatizar”

La legisladora Lilian Samaniego, integrante de la Comisión de Salud del Senado, sostuvo que la crisis generada por la salida de profesionales altamente especializados no puede ser abordada únicamente con la compra de medicamentos e insumos, sino que requiere una solución salarial para retener a los médicos en los hospitales públicos.

Samaniego afirmó que existe preocupación ante la posibilidad de que la salida de especialistas termine abriendo paso a una mayor participación del sector privado para cubrir las necesidades que el sistema público ya no pueda atender.

“Me hablan de que esto puede ser un plan para que el sector privado actúe y cubra la necesidad del sector público, es decir, la tercerización, la privatización de la salud pública en nuestro país. Eso es inadmisible”, cuestionó.

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La senadora insistió en que el sistema sanitario estatal debe garantizar atención a toda la población, especialmente a las personas de menores recursos que dependen exclusivamente de los hospitales públicos.

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“La salud pública en el Paraguay es para todos los paraguayos y paraguayas”, remarcó.

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La legisladora también apuntó contra el Poder Ejecutivo por, según sostuvo, no haber instalado a tiempo una mesa de diálogo con los médicos.

Recordó que desde junio existía la posibilidad de iniciar conversaciones para buscar una salida al conflicto y cuestionó que, pese al discurso oficial sobre la voluntad de dialogar, hasta ahora no se ha presentado una contrapropuesta concreta a los planteamientos de los profesionales.

“Ellos tienen que hacer una contrapropuesta a la presentación de los médicos, que hasta hoy no se ha realizado”, afirmó.

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Samaniego también reclamó al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía que analicen la propuesta que presentó para mejorar gradualmente las remuneraciones de los médicos.

Según explicó, su planteamiento contempla un proceso de siete etapas durante 14 meses, con el objetivo de establecer un piso salarial y avanzar posteriormente en la regularización de los vínculos laborales de los profesionales.

La senadora sostuvo que la propuesta fue elaborada con la participación de médicos y técnicos en economía y desafió al Ejecutivo a rechazarla formalmente si considera que no es viable, pero con argumentos.

“Quiero que me digan, Ejecutivo, quiero que me digan, ministra, ¿está bien o está mal? No podemos seguir así”, reclamó.

“No podemos aceptar la renuncia de ningún médico”

Samaniego puso especial énfasis en la salida de especialistas de áreas críticas y mencionó el caso de profesionales de cardiología, anestesiología y terapia intensiva del Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

Advirtió que la pérdida de estos profesionales altamente capacitados podría generar un impacto grave en el sistema sanitario y, especialmente, en la atención de niños y recién nacidos. “No podemos aceptar la renuncia de ningún médico y, en particular, de estos médicos muy calificados”, sostuvo.

Para la senadora, el problema no puede ser postergado mientras se discuten soluciones estructurales como la carrera sanitaria.

Carrera sanitaria no resuelve la crisis inmediata

Samaniego reconoció que la carrera sanitaria y el escalafón pueden formar parte de una solución de fondo, pero consideró que no responden a la urgencia actual de los médicos. “Está bien, pero hoy los médicos quieren una solución a corto plazo”, manifestó.

La legisladora cuestionó además que el Ministerio de Economía haya argumentado que no existen recursos suficientes, sin presentar, según su denuncia, una cifra alternativa ni un cronograma para atender las demandas del sector.

En contrapartida, destacó que el proyecto de presupuesto contempla recursos para la adquisición de medicamentos y el pago de deudas del Ministerio de Salud.

Según los datos mencionados por Samaniego, el presupuesto total del Ministerio de Salud asciende a G. 18,2 billones, mientras que se prevén G. 2,4 billones para medicamentos, insumos y pago de deudas.

La senadora consideró necesario atender esas necesidades, pero cuestionó que no exista una respuesta similar para resolver el problema salarial de los médicos.

“Hay voluntad política cuando quieren”

Samaniego sostuvo que el conflicto podría encaminarse si existe voluntad política de ambas partes y volvió a insistir en que el diálogo debe comenzar cuanto antes. “Si hay voluntad política de ambas partes esto se soluciona con el diálogo”, afirmó.

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También criticó que el Gobierno haya dejado pasar dos meses sin instalar una mesa permanente de trabajo para discutir las reivindicaciones de los profesionales y evitar que el conflicto llegara al punto actual.

Mientras avanzan las renuncias de médicos nombrados y contratados, la senadora advirtió que la situación puede profundizarse si no se alcanza un acuerdo.

Su principal preocupación, sin embargo, apunta al efecto que la crisis puede tener sobre el carácter universal de la atención sanitaria. “Desde acá, desde la Cámara de Senadores, como integrante de la Comisión de Salud: la salud pública no se puede privatizar”, enfatizó Samaniego.