Guiño a Beto Ovelar: Peña promulga préstamo de US$ 75 millones para caminos rurales

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7706, con fecha 2 de setiembre pasado, por la cual aprueba el contrato de préstamo de US$ 75 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitirá mejorar 123,79 kilómetros de caminos rurales en Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú, Itapúa, San Pedro y Concepción, “fortaleciendo la conectividad de comunidades y zonas productivas del país”.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), contempla pavimentación asfáltica y tratamiento superficial doble, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector agropecuario y favorecer el desarrollo económico y social de la población rural.

Con las nuevas conexiones se busca garantizar la transitabilidad permanente y segura entre comunidades, áreas productivas y centros urbanos, reducir los costos de transporte y facilitar el traslado de productos agrícolas y forestales.

El programa también apunta a mejorar el acceso a hospitales, escuelas, puestos de trabajo y mercados, especialmente durante los periodos de lluvia, cuando las condiciones de los caminos rurales dificultan el desplazamiento de las familias y la salida de la producción, refiere el MOPC.

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Beto Ovelar y conflicto en Diputados

Como “La novela turca” bautizó el vicepresidente de la Cámara de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B), el proyecto para el financiamiento del Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural en manos del MOPC. La Cámara Baja, luego de mucho debate, sancionó la iniciativa el 12 de agosto pasado.

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Ese día fue el último “bombardeo” de diputados cartistas contra el senador Silvio “Beto” Ovelar, con lo cual se dio cierre a la disputa entre oficialistas, que se originó hace semanas luego de que el legislador fue hasta la Cámara Baja a intentar “controlar” el voto del referido proyecto.

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Ese plan de construcción de caminos rurales se destinará a siete departamentos, de los cuales el 50% de las obras favorecen al feudo de Ovelar: el departamento de Caaguazú.