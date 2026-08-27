Huelga de médicos: Lilian Samaniego propone piso salarial de G. 7.000.000

La senadora Lilian Samaniego (ANR) presentó al titular del Congreso, Basilio Bachi Núñez (ANR-HC), y a los ministros María Teresa Barán de Salud y Óscar Lovera de Economía una propuesta intermedia de aumento salarial para destrabar la huelga de médicos.

Según el documento que socializó la senadora Lilian Samaniego se propone como base salarial G. 7.000.000. Un punto intermedio entre el salario actual de G. 5.400.000 y el exigido por el sector médico, de G.8.000.000.

Lea más: Renuncia masiva de médicos tras fracasar “intermediación” de Bachi

La senadora colorada insistió en buscar un punto intermedio y seguir las conversaciones para evitar que la movilización médica se acentúe.

La senadora Samaniego agregó que el incremento no será de manera inmediata, sino que contará con siete etapas. Es decir, primero se incrementará el primer vínculo salarial y, a medida que pasan los meses, se irá incrementando el segundo vínculo hasta llegar al tercero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Puro divague en “mesa de diálogo” del Senado y sigue la huelga de médicos

Este proceso será en 14 meses de manera progresiva, según la propuesta de la senadora colorada y elevará el ingreso médico a G. 21 millones por los tres vínculos, que son los permitidos para cada profesional médico en la función pública.

No es un privilegio para médicos

La senadora Samaniego pidió además no confundir salario con cantidad de vínculos, ya que el valor de la hora médica es una cuestión distinta de la cantidad de horas que el sistema necesita contratar.

Indicó además que la multivinculación no contribuye a un privilegio para los médicos, pues cada vínculo representa una carga horaria trabajada y, en gran medida, se debe a las necesidades del sistema sanitario.

En cuanto, a lo que representa para el presupuesto del Ministerio de Salud, la senadora explicó que, serían G. 36.380 millones por mes y de G.437.760 millones anuales.

Consultada sobre esta propuesta la doctora Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), indicó que se enteró en la mesa de diálogo con los senadores, pero que no está enterada del alcance en sí.

Agregó que, hasta ahora es una propuesta de una senadora, cuando se haga la presentación formal y oficial al gobierno se tomará el tiempo para analizar y llevar a la asamblea de médicos.