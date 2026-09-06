Senado: Del vori vori a la sopa paraguaya

Los senadores José Oviedo y Rubén Velázquez, ambos del Partido Yo Creo presentaron un proyecto de ley que busca declarar el segundo domingo de setiembre como el día nacional de la sopa paraguaya.

Según los proyectistas el objetivo es fomentar la cultura y la puesta en valor de este plato emblemático de la gastronomía paraguaya, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Se propone fijar la conmemoración el segundo domingo de septiembre en un directo y merecido homenaje a don Carlos Antonio López, quien falleció el 10 de septiembre de 1862, recordado, así como el mentor y creador involuntario del nombre de nuestro plato típ¡co más emblemático.

Lea más: Día Nacional del Vori Vori, el “mejor plato del mundo”: así lo celebran

El proyecto de ley de los senadores opositores propone además de promover a fecha, la revalorización de la gastronomía ancestral y tradicional paraguaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se pide hacer especial énfasis en la preservación de las técnicas artesanales de molienda del maíz, cocción de la sopa paraguaya; y el uso y construcción del horno de barro tradicional (tatakua).

Vori vori: otra delicia con día propio

Otra delicia de la gastronomía culinaria que ya tiene día es el vori vori, impulsado por el diputado liberal Federico “Fredy” Franco.

Se fijó el 14 de abril para coincidir con el reconocimiento internacional del plato. El vori vori fue elegido como la mejor sopa y uno de los mejores platos del mundo por la guía gastronómica Taste Atlas.

Lea más: Sopa paraguaya tataypy

Al principio se propuso fijar la fecha para el 22 de agosto. Sin embargo, la Cámara de Senadores modificó el proyecto argumentando que esa fecha ya coincidía con el Día del Folclore.