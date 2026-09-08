Kobilansky defiende a Bachi y Retamozo por dudas sobre sus títulos: “No son todos Chaqueñitos ni Rivas”

Durante la reunión de la Mesa Directiva del Senado realizada ayer, el senador Walter Kobilansky (ExCruzada Naciona) pidió a sus colegas dejar de lado lo que calificó como el “complejo” generado a partir de los casos de legisladores cuestionados por sus títulos.

“No van a ser todos Rivas”, afirmó, en referencia al exsenador Hernán David Rivas, quien enfrenta un proceso judicial por su supuesto título falso de abogado.

“Hubo un Rivas, hubo un Chaqueñito, pero no son todos Chaqueñitos ni todos Rivas”, expresó Kobilansky, en alusión también al exsenador Javier Vera, conocido como “Chaqueñito”, quien fue expulsado del Senado por audios atribuidos al legislador en los que presuntamente solicitaba favores o intercambios de carácter sexual involucrando a un menor de edad.

Senador minimiza críticas sobre sus colegas

El senador Kobilansky sostuvo que las acusaciones y cuestionamientos forman parte de la actividad política y pidió que, antes de descalificar, se presenten pruebas que sustenten las denuncias.

“Yo creo en la palabra de la gente, me gusta ser positivista”, manifestó Kobilansky, quien pidió a sus colegas no dejarse llevar por las críticas y continuar trabajando.

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“Claro que van a ver, hay que investigar, a veces hay que investigar si va a salir, pero no nos pongamos todo eso. Eso es parte de la política, descalificar sin argumento”, señaló.

Kovilansky también relató que él mismo y su familia fueron blanco de cuestionamientos, por lo que consideró que este tipo de situaciones son parte de la actividad política. “Bienvenido a la política”, recordó que le dijeron algunos amigos.

La defensa que hizo el senador ante sus colegas

El planteamiento del senador se produjo en momentos en que el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, respondió públicamente a los cuestionamientos del médico Aníbal Filártiga sobre su formación como médico y su supuesto ejercicio profesional como neurocirujano.

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Núñez afirmó que solicitó a Recursos Humanos de Emergencias Médicas el contrato que acredita que trabajó como neurocirujano entre 2004 y 2006, antes de asumir posteriormente como intendente de Villa Hayes.

También señaló que recurrió a la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía para solicitar documentación relacionada con su acreditación profesional. Según explicó el titular del Senado, durante ese periodo realizaba guardias como neurocirujano los viernes en Emergencias Médicas.

El vicepresidente del Senado también fue cuestionado

Kobilansky incluyó además al senador y vicepresidente del Senado, Ramón Retamozo, quien había sido cuestionado por un supuesto título falso de abogado, acusación que el legislador negó

Por ello, Kobilansky pidió tanto a Bachi como a Retamozo que no actúen condicionados por los antecedentes de otros parlamentarios que sí fueron cuestionados.

“Cada uno está demostrando su capacidad”, sostuvo el senador, quien insistió en que las eventuales dudas deben ser demostradas con documentación y no utilizarse como argumento para una descalificación generalizada.