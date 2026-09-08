Liberales buscan recuperar la Intendencia de Santiago tras cinco años de oposición

El exintendente y actual jefe de campaña del PLRA en Santiago, Ignacio Larre (PLRA - ), informó que trabajan para respaldar la candidatura a intendente de Víctor “Bebecho” Larre (PLRA). Explicó que la estrategia se centra en el contacto directo con los pobladores del área urbana y de las compañías rurales.

“Estamos trabajando día a día para recuperar la intendencia. Hace cinco años perdimos la administración y hoy volvemos a golpear puertas con propuestas concretas, sin promesas irrealizables”, señaló.

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Asimismo, destacó que la candidatura busca captar la confianza del electorado local mediante el conocimiento territorial del aspirante.

Por otro lado, Larre manifestó que el postulante a intendente de Santiago por el Partido Colorado, Oscar Colman (ANR – HC), también es un buen candidato, aunque consideró que Víctor Larre representa la mejor opción.

“Actualmente están dadas las condiciones para recuperar la administración municipal, ellos también tienen un buen candidato, pero nosotros creemos que tenemos el mejor”, afirmó.

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Finalmente, señaló que la candidatura de Víctor Larre no es improvisada, debido a que se trata de una persona que conoce el trabajo y la realidad del distrito de Santiago. Por ese motivo, sostuvo que esperan contar con el respaldo de la ciudadanía. El 4 de octubre se realizarán las elecciones que elegirán al intendente y a miembros de la Junta Municipal.

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