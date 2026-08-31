Proyecto sobre denuncias falsas: ¿Blindaje para políticos o protección a derechos ciudadanos?

El proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley 1160/97 del Código Penal Paraguayo referente a la “denuncia falsa”, que pretende establecer penas de cárcel de hasta 6 años, además de una compensación económica para casos donde el denunciado haya sido privado de su libertad, se encuentra en el punto cuarto de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.

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El proyecto fue presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) y fue aprobado en la sesión del 26 de mayo sin mucho debate y sin tener en cuenta los cuestionamientos de los profesionales del derecho.

Por ejemplo, la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (Adeppy), sostuvo que el proyecto no solo carece de sustento estadístico, sino que ignora totalmente la realidad del sistema penitenciario y presenta errores en su estructura jurídica.

Por otro lado, representantes del Ministerio Público sugirieron una redacción más precisa en cuanto a otras medidas que afecten al denunciado falsamente, como ser una medida cautelar de carácter personal, real o condena firme, entre otras recomendaciones.

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El documento ingresó a la Cámara Alta el pasado 17 de junio fue girado a la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y aún no cuenta con un dictamen. Sin embargo, ya está en el orden del día de la sesión convocada para el próximo miércoles a las 09:00.

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Cartismo impulsa el proyecto

El senador Derlis Maidana (ANR-HC) había adelantado que el proyecto “merece ser impulsado” y que el cartismo impulsaría su aprobación.

El legislador argumentó que este tipo de acciones suele utilizarse como herramienta de ataque político en períodos electorales, aunque adelantó que se analizarán posibles modificaciones antes de su tratamiento.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, encabezada esta mañana por su vicepresidente, senador Luis Pettengill (ANR), tenía en su orden del día dictaminar el proyecto de ley que ya tiene media sanción de Diputados y que está próximo a su sanción ficta. La fecha límite para su tratamiento en la Cámara Alta es el viernes 11 de setiembre.

Sin embargo, la comisión resolvió postergar su tratamiento y solicitar los pareceres de la Corte Suprema de Justicia y del Colegio de Abogados, a fin de contar con mayores elementos para el análisis de la propuesta del cartista Yamil Esgaib.