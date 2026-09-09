Leite niega quiebre entre Cartes y Peña, pese a críticas y pedido de informes sobre Ueno

Rumores circulan en el ámbito político paraguayo sobre una suerte de quiebre dentro del oficialismo cartista luego de que referentes de la facción Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) tomaran acciones y manifestaran posturas que parecen antagónicas con el Gobierno del presidente Santiago Peña.

Por un lado, un número de legisladores oficialistas han hecho críticas al Poder Ejecutivo por el manejo que se ha dado a la crisis sanitaria que atraviesa Paraguay, con el gremio de médicos del sistema público de salud en constante movilización y dispuestos a ir a una huelga nacional por segundo mes consecutivo en septiembre en reclamo de un reajuste salarial, mejores condiciones laborales y otras reivindicaciones.

La crisis sanitaria también se manifiesta en la abultada deuda que mantiene el Ministerio de Salud Pública con proveedores de insumos y medicamentos.

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La crisis en salud fue el motivo de una llamativa reunión y almuerzo esta semana entre el presidente de la ANR y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y varios de los principales referentes de su facción en el Congreso Nacional, entre ellos los senadores Basilio Núñez (presidente del Congreso), Natalicio Chase (líder de bancada de Honor Colorado en el Senado), Antonio Barrios y Gustavo Leite.

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En paralelo, la bancada cartista en el Senado aprobó un inusual pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank, una entidad financiera que ha sido vinculada a los intereses financieros del presidente Peña - quien fue accionista del grupo empresarial que conglomera al banco hasta 2025 – y cuya elevada concentración de depósitos de fondos públicos en los últimos años ha sido cuestionada.

Críticas por el manejo de la crisis sanitaria

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador Gustavo Leite se ratificó en las críticas que ha hecho recientemente al Ejecutivo, en particular sobre el manejo de la crisis con los médicos, pero negó que esa situación o el pedido de informes sobre Ueno sean señales de un quiebre entre el cartismo y el presidente Peña.

El senador Leite afirmó que el tema de la huelga de médicos y la renuncia de especialistas en protesta por la falta de respuestas del Gobierno a los reclamos del gremio no fue tema de conversación durante la reunión que él y sus colegas del Senado mantuvieron con Cartes, sino que allí solo se habló - al menos en su presencia - de tomar medidas para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para el sistema público de salud en 2027.

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Sobre los reclamos del gremio médico, que exige un reajuste a un sueldo base de 8 millones por 12 horas de trabajo semanales, el senador cartista dijo que su postura sigue siendo que los médicos del sistema público paraguayo “tienen que ganar igual o un poco mejor” que aquellos en el sector privado o los que trabajan en países vecinos como Argentina o Brasil.

Opinó que tanto el Poder Ejecutivo como el gremio médico mantienen sus respectivas posturas sin justificarlas con políticas claras o estadísticas que justifiquen los reclamos, respectivamente.

“No le veo al Ejecutivo sentarse con una planilla para decir que lo que están pidiendo (los médicos) es demasiado o muy poco y vamos a hacer un plan de cinco años para que todos los médicos estén felices y ganen bien en base a cuánto gana un recién graduado que entra a trabajar en el sector privado o en Argentina”.

Cuestiona falta de políticas claras del Gobierno ante médicos

El senador Leite argumentó que el debate debe centrarse no en la disponibilidad de fondos, sino en determinar si el reclamo que hacen los médicos es o no justo y razonable.

“Si no hay en la caja algo que corresponde, tenemos que abocarnos a cortar cosas para que haya en la caja”, subrayó. “El debate debe ser si esto corresponde o no en base a una política, no escuché hasta ahora cuál es la política”.

Advirtió que el Gobierno no debe simplemente ceder ante los reclamos del gremio médico para evitar una futura huelga sin antes hacer ese análisis.

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“Va a ser muy difícil en el Congreso decir no a algo que el Ejecutivo pacte, pero si el Ejecutivo pacta bajarse el pantalón, no sé”, dijo.

Si bien admitió no haber estudiado “en profundidad” los reclamos del gremio médico, dijo que elevar de 5 a 8 millones de guaraníes el salario base “me parece un poco alto” y afirmó que “no hay médico recién recibido en el privado que gane 8 millones por 12 horas semanales”.

“Sinamed (Sindicato Nacional de Médicos) tampoco justifica el porqué (de sus reclamos específicos)”, añadió. “Si los médicos piden algo razonable y no hay caja, hagamos ajustes, hay muchísima plata que se gasta al pedo; pero no podemos ceder a una demanda que no tenga razonabilidad”.

Buscar “transparencia” y cortar “rumores” sobre Ueno

El senador Leite dijo que está de acuerdo con el pedido de informes al BCP sobre Ueno planteado por sus compañeros de bancada y afirmó que, si el tema es sometido a votación hoy en el Senado, votará a favor.

Insistió en que no hay una intención de su parte de “tirotear” contra el Ejecutivo o una evidencia de quiebre entre Peña y Cartes, sino que la idea es para promover “transparencia” en un sistema financiero en el que se han instalado “rumores” sobre supuestos privilegios a una de las entidades bancarias que lo conforman.

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“El rumor hay que cortar y si hay algo mal, hay que corregir”, dijo. “Hace un año se viene cuestionando la transparencia de Ueno, alguien tiene que darle un corte a eso. No se puede seguir con el rumor en todas las reuniones sociales y empresariales de Paraguay”.

“Hubiéramos sido irresponsables si, sabiendo que iba creciendo el rumor, no hacíamos nada, el rumor es que se le hayan abierto compuertas que a otros no”, subrayó. “Es bueno darle un corte al tema, para bien o para mal”, aseveró.