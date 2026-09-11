Protección de Médanos del Chaco ya es de “Interés Nacional”, pero sigue latente plan de explotación

El pasado martes, la Cámara de Diputados sancionó la resolución “que declara de interés nacional la protección y conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco y exhorta al Poder Ejecutivo a garantizar su preservación ambiental, hídrica, histórica, cultural y territorial”, del diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) luego de que por varias semanas viniera siendo bloqueada por del diputado cartista José Rodríguez, quien pretende habilitar la explotación de supuestos hidrocarburos en el sitio con otro proyecto.

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Se habla de supuestos hidrocarburos, ya que técnica y científicamente no hay certeza de la existencia de recursos, pero aun así, Rodríguez pretende habilitar la exploración, prospección y explotación en este ecosistema, que además de ser área silvestre protegida, internacionalmente es parte de la Reserva de la Biosfera del Chaco, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La resolución aprobada si bien es meramente declarativa y no vinculante para el Gobierno de Santiago Peña, en realidad es un recordatorio de lo que ya le obliga actualmente la ley, varias instituciones del Gobierno como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) expresaron su parecer en contra del proyecto del cartista. También hay fallo de la Corte Suprema de Justicia en esa misma línea.

Ayer, en una mesa técnica desarrollada en Diputados, estas instituciones ratificaron su rechazo al proyecto de ley de Rodríguez “que modifica los artículos 4º y 6º de la ley nº 5723/2016 ‘que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco”, reiterando que además de la afectación al ecosistema y a las comunidades de pueblos originarios, existen tratados internacionales suscritos por el país para la preservación del sitio.

En la reunión, Rodríguez también llevó a supuestos representantes de pobladores de la zona, bajo el argumento de que la eventual explotación de recursos en el Parque Nacional (ubicado en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay) traerìa “desarrollo”.

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Sin embargo, esa premisa sería dudosa cuanto menos, ya que en realidad el desarrollo de infraestructura (caminos), provisión de servicios y otros derechos básicos son de hecho, una obligación del Estado, y no requieren de poner en riesgo un área silvestre protegida.

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), proponente de la resolución de declaración de interés nacional de la protección del parque celebró la aprobación, agradeciendo tanto el apoyo de sus colegas como el de grupos ciudadanos, tanto en redes sociales como en manifestaciones realizadas en defensa de los Médanos del Chaco.

Pese a todo esto, Rodríguez mantiene hasta ahora el proyecto, que en términos idénticos (literalmente copiados) había sido rechazado en junio de 2023, en una de las últimas decisiones de los anteriores miembros del Congreso.