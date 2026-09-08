Familiares de fallecidos en accidente en Pedrozo demandan al MOPC

A dos años del trágico accidente en el cruce Pedrozo de Ypacaraí —catalogado como parte de la “ruta de la muerte”—, las familias de las víctimas decidieron emprender una batalla judicial contra el Estado paraguayo.

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La acción busca no solo una reparación económica tras la pérdida de un núcleo familiar completo, sino también sentar un precedente legal que responsabilice al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por la falta de infraestructura de seguridad vial en la zona.

En comunicación ABC TV y ABC Cardinal, el abogado querellante Harry Biedermann, quien representa a los familiares, ofreció los pormenores de la demanda civil por indemnización de daños y perjuicios, notificada recientemente al Gobierno.

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Un auto destruido y cinco vidas segadas

El accidente ocurrió un domingo de septiembre de 2024, cuando un camión trasganado perdió los frenos en la pronunciada bajada de la ruta y embistió violentamente a los vehículos que se encontraban detenidos aguardando la luz verde.

Entre ellos figuraba el automóvil ocupado por una joven pareja, la madre y la hermana menor de uno de los involucrados. “A mí me toca representar a las familias de Roger Iván Estigarribia, de la señorita Jazmín Marité Cristaldo Méndez, su hermana Fiorella Montserrat Cristaldo Méndez, y la señora Rosana Raquel Méndez, todas fallecidas en este accidente. Iban juntos en el auto: el novio, la novia y la familia de la novia”, contextualizó Biedermann.

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El representante legal remarcó el devastador impacto social y la pérdida de proyección de los jóvenes. “Solo por dar ejemplos, tanto Roger como Jazmín eran estudiantes de contabilidad, se estaban recibiendo, habían estudiado en el extranjero, tenían opciones de trabajo, tenían becas ganadas y esas vidas se apagaron”, insistió el jurista.

“Una trampa mortal que el Estado conocía”

El argumento central de la acción promovida radica en la negligencia estatal, que pretendió atribuir toda la responsabilidad del desastre únicamente a la falla mecánica del camión.

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Según Biedermann, la propia instalación del semáforo al término de una pendiente inclinada, sin medidas complementarias de seguridad ni pesaje, convirtió al cruce en un peligro previsible. “Sencillamente, las víctimas estaban paradas en la ruta esperando para dar un giro a la izquierda en el semáforo y un camión perdió los frenos. En ese momento ni siquiera estaba construida todavía la franja de seguridad para los camiones y se los llevó por delante”, aseveró.

Demandan al MOPC por el accidente fatal de 2024 en Pedrozo.



Familiares de las víctimas del accidente fatal ocurrido en setiembre de 2024 en la bajada de Pedrozo presentaron una demanda por reparación civil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).



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Insistió en que durante todo ese tiempo, el Estado ha señalado que la culpa es del camión y sus frenos, pero no existía ningún tipo de instalación de control de pesaje o control de camiones en ese momento. “Atenta contra el sentido común que se haya instalado ese obstáculo vial en ese lugar”, remarcó.

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El letrado argumentó que los hechos trágicos posteriores que se repitieron en el mismo tramo en los meses siguientes confirman que las advertencias ignoradas terminaron cobrando más vidas. “La demanda está relacionada al accidente que fue el prolegómeno de lo que sería la confirmación a sangre de este último accidente reciente”, advirtió.

Añadió que el Estado paraguayo, en base a lo que había acontecido ya hace dos años, estaba en perfecto conocimiento de que el semáforo instalado en el sitio era una trampa mortal y, aun así, “no ha hecho absolutamente ninguna acción tendiente a proteger a la sociedad. Esto es inaceptable”, espetó.

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El alcance de la demanda: entre el resarcimiento y el precedente

En el plano procesal, la acción de indemnización por daños y perjuicios fue promovida poco antes de que se cumpliera el plazo de prescripción y ya fue notificada al MOPC.

“Hemos presentado la demanda en forma previa al plazo de prescripción; se ha notificado la misma hace aproximadamente semana y media, y hasta este momento el Estado no ha contestado, teniendo aún un plazo dispuesto en la ley”, indicó el jurista.

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Biedermann aspira a que las autoridades reconozcan las falencias estructurales antes de extender un pleito desgastante para los deudos. “Esperamos que sinceramente exista un acercamiento, una aceptación de los hechos, que es muy importante para los herederos y para que pueda alivianarse el peso de un proceso que es como una revictimización para estas familias”, anheló.

Respecto a la finalidad última de la acción judicial, el abogado descartó que se busque infundir zozobra y enfatizó la necesidad de forzar transformaciones en la infraestructura pública.

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“Más allá de la sanción pecuniaria, lo que se busca es efectivamente una determinación de antecedentes para hacer que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir, porque si es que la sociedad queda en absoluto silencio, el Estado no va a hacer nada por cambiar”, lamentó.

“Esta es simplemente una forma de tratar de dejar un precedente y producir, al mismo tiempo, un mínimo bálsamo para el resto de la familia que queda y que debe llorar a sus parientes como consecuencia de ese trágico accidente”, concluyó.