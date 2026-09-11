Maidana admite tensión en la ANR pero insiste: “Hay una cohabitación” entre Peña y Cartes

En una entrevista en el programa Mesa con EVP, el senador cartista Derlis Maidana salió al cruce de las versiones de ruptura entre el presidente Santiago Peña y el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes. Lo hizo horas después de que el expresidente volviera a reclamarle públicamente al mandatario que priorice la salud pública, en el marco del acto por los 139 años del Partido Colorado.

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El reclamo de Cartes que reabrió las versiones de quiebre

El acto partidario, realizado este viernes en el Panteón Nacional de los Héroes, reunió a Peña, al vicepresidente Pedro Alliana, al titular del Congreso, Basilio Núñez, al presidente de Diputados, Raúl Latorre, y a Cartes. Allí, el líder de la ANR insistió en que la salud pública debe ser “prioridad central” del Gobierno y pidió al Tribunal de Conducta partidario sancionar con firmeza a los “traidores” que operen contra la lista oficial en las municipales del 4 de octubre.

El discurso reavivó la lectura de una interna cada vez más visible entre el sector oficialista y el cartismo, alimentada además por pedidos de informes que un grupo de senadores impulsó esta semana en torno al caso Banco Ban.

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“Yo soy leal con Horacio”, el mensaje que Maidana atribuye a Peña

Consultado al respecto, Maidana relató que se reunió el jueves con el presidente y que este le transmitió su respaldo al titular del partido. Según el senador, Peña nunca buscó armar una corriente propia —un eventual “ala peñista”— ni dentro ni fuera de Honor Colorado, y esa versión se precipitó recién esta semana.

El legislador calificó el planteo de Cartes sobre la salud como “respetuoso” de las decisiones del Ejecutivo y remarcó que responde a un reclamo real: demoras en la provisión de medicamentos y en el agendamiento de consultas especializadas en el Ministerio de Salud. Habló, en ese sentido, de una “política de cohabitación” entre ambos dirigentes, necesaria de cara a las municipales y al debate del Presupuesto 2027.

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Defensa de la gestión cartista y advertencia interna

Maidana también salió a contrastar la gestión sanitaria durante la administración de Cartes con relatos de gobiernos anteriores, y cuestionó el uso político que —según dijo— hizo la Concertación de la salud gratuita en su momento. Advirtió, además, sobre el riesgo de que sectores ajenos al partido, e incluso propios correligionarios, instalen el discurso de que “todo está mal” dentro de la bancada oficialista.

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Cambios de gabinete: la expectativa que crece en la ANR

El senador reconoció que existe una expectativa ciudadana por cambios en el gabinete, en momentos en que la gestión de Peña ya superó el 60% de su mandato. Según explicó, la falta de resultados en algunas carteras empuja a sectores críticos a acercarse al entorno de Cartes, algo que podría generar fricciones si no se resuelve dentro de los espacios internos del movimiento.

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El mensaje de cierre: unidad para octubre y para 2028

Pese al diagnóstico crítico, Maidana remarcó que tanto la bancada de senadores como la de diputados de Honor Colorado respaldan “todas las iniciativas” del Poder Ejecutivo, por indicación directa del presidente del partido. Recordó que esa disciplina ya se promovía en tiempos de Mario Abdo Benítez, cuando Cartes pedía a los legisladores acompañar “todos los proyectos de bien” para el país.

El senador cerró su análisis apuntando a un objetivo compartido: que Honor Colorado llegue unido a las internas y, sobre todo, a las elecciones generales de 2028, comicio que —según remarcó— concentra hoy la mayor preocupación del oficialismo por encima de la contienda municipal.