Política
15 de septiembre de 2026 a la - 16:38

¿Ya sabés donde votar? Consultá el Padrón Electoral antes de las Elecciones Municipales

Página web del TSJE para la consulta del padrón actualizado.
Página web del TSJE para la consulta del padrón actualizado.

El TSJE recuerda que mantiene habilitado el sistema de consulta en línea para verificar el padrón que corresponde a cada votante, de cara a los comicios municipales del próximo 4 de octubre del 2026.

Por ABC Color
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De cara a los comicios del próximo 4 de octubre del 2026, el Tribunal de Justicia Electoral (TSJE) recuerda que mantiene habilitado el sistema de consulta en línea para verificar el padrón que corresponde a cada votante.

En este sentido, insiste en la importancia de verificar sus datos en el Registro Cívico Permanente (RCP) de manera anticipada, a fin de evitar inconvenientes el día de la votación.

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A través de la plataforma web oficial, los electores habilitados en los distintos distritos del país pueden consultar de forma gratuita e inmediata el establecimiento donde les corresponde depositar su voto.

¿Cómo consultar el padrón?

Para realizar la comprobación, el elector debe ingresar a la dirección web oficial padron.tsje.gov.py e digitar su número de cédula de identidad, sin puntos ni guiones. El sistema desplegará al instante la información precisa para la jornada electoral del 4 de octubre.

Datos que podés verificar en el sistema:

  • Local de votación: la escuela, colegio o institución asignada.
  • Mesa Receptora de Votos: el número exacto de la mesa de sufragio.
  • Número de orden: la ubicación exacta del elector en la lista de mesa.

La iniciativa busca agilizar la jornada democrática, asegurando que cada persona conozca de antemano la mesa y la fila correspondiente antes de acudir a los recintos electorales.