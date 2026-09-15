¿Ya sabés donde votar? Consultá el Padrón Electoral antes de las Elecciones Municipales

De cara a los comicios del próximo 4 de octubre del 2026, el Tribunal de Justicia Electoral (TSJE) recuerda que mantiene habilitado el sistema de consulta en línea para verificar el padrón que corresponde a cada votante.

En este sentido, insiste en la importancia de verificar sus datos en el Registro Cívico Permanente (RCP) de manera anticipada, a fin de evitar inconvenientes el día de la votación.

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A través de la plataforma web oficial, los electores habilitados en los distintos distritos del país pueden consultar de forma gratuita e inmediata el establecimiento donde les corresponde depositar su voto.

¿Cómo consultar el padrón?

Para realizar la comprobación, el elector debe ingresar a la dirección web oficial padron.tsje.gov.py e digitar su número de cédula de identidad, sin puntos ni guiones. El sistema desplegará al instante la información precisa para la jornada electoral del 4 de octubre.

Datos que podés verificar en el sistema:

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Local de votación: la escuela, colegio o institución asignada.

Mesa Receptora de Votos: el número exacto de la mesa de sufragio.

Número de orden: la ubicación exacta del elector en la lista de mesa.

La iniciativa busca agilizar la jornada democrática, asegurando que cada persona conozca de antemano la mesa y la fila correspondiente antes de acudir a los recintos electorales.