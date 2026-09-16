Elecciones: Asunción tiene más de 452.000 electores y la mayoría son mujeres

Para este 4 de octubre, la Justicia Electoral habilitó a un total de 452.283 electores en Asunción, la capital del Paraguay que arrastra reiteradas administraciones cuestionadas.

El último intendente electo, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), renunció un año antes del fin de su mandato al ser acusado por malversación de fondos. Anteriormente Mario Ferreiro (PRF) renunció presionado cuando cartistas, fiscales y jueces montaron una causa en su contra.

De la cifra total de electores habilitados en Asunción para las elecciones municipales de 2026, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) destaca que 443.962 votantes son paraguayos y solo 8.321 extranjeros forman parte del padrón, lo que demuestra un porcentaje aún bajo de participación extranjera en la capital.

Más mujeres en el padrón de la capital

Otro dato destacable es que, dentro del padrón asunceno, las mujeres conforman la mayoría. En total hay 238.226 electoras y solo 214.057 hombres habilitados. Este predominio femenino en el electorado se repite en muy pocos departamentos del interior del país.

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Asimismo, se puede apreciar un aumento sostenido del padrón con el paso de los años. En 2021 —año de las últimas elecciones municipales en las que el país se vio forzado a aplicar protocolos de distanciamiento social por la pandemia— la Justicia Electoral habilitó a 431.876 personas. Dichos comicios debían realizarse en 2020, pero fueron postergados a raíz de la crisis sanitaria.

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La cifra de electores sigue aumentando

Por otra parte, en las elecciones generales de 2023, la cifra de electores habilitados en Asunción se elevó a 438.618 y, como se indicó al inicio, el número actual ascendió a 452.283.

Entre las dos últimas convocatorias municipales (2021-2026 y 2026-2031), el crecimiento fue de 20.407 votantes.

Los distritos con más electores

En el caso de Asunción, la Justicia Electoral divide a la capital y sus 69 barrios en seis distritos electorales que agrupan a una decena de barrios cada uno.

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Estos distritos reciben la denominación de las sedes de sus respectivas oficinas del Registro Electoral:

La Encarnación La Catedral San Roque La Recoleta Santísima Trinidad Zeballos Cue

Según datos del padrón de 2023, el distrito electoral de Asunción con más votantes es San Roque, con 140.000 electores. Le siguen La Recoleta (110.000), Santísima Trinidad (100.000), La Encarnación (60.000), La Catedral (16.000) y Zeballos Cué (11.000).