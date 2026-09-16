Política
16 de septiembre de 2026 a la - 16:10

Llamativa reacción del primer anillo de Cartes tras reunión con Alliana

Peña, Cartes y Alliana sonríen en trajes oscuros con bufandas rojas, posando en un entorno ceremonial.
Santiago Peña, Horacio Cartes y Pedro Alliana, en el interior del Panteón de los Héroes el viernes último.Prensa ANR

Algunos referentes de Honor Colorado emitieron a través de posteos en sus cuentas de redes sociales sus reacciones tras la reunión que se dio entre el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, en medio de crispaciones por el anuncio de este último de que Juan Carlos Baruja sería el precandidato a vicepresidente por Honor Colorado.

Por ABC Color
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Horacio Cartes, expresidente y actual titular de la ANR, anunció en la Junta de Gobierno la precandidatura de Juan Carlos Baruja a la Vicepresidencia para el 2028 por Honor Colorado, la cual integra el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, como precandidato a Presidente de la República.

Esto generó crispación en filas coloradas, ya que el propio Alliana insistió en que él anunciaría quién será su precandidato después del 4 de octubre e incluso se reunió posteriormente con Cartes, tras lo que reafirmó su postura de que no le impondrían un precandidato a la Vicepresidencia de la República, además de admitir que no estaban bien las cosas en Honor Colorado.

Tras la reunión y las declaraciones de Alliana, otros referentes del movimiento oficialista emitieron su posición sobre la crisis que atraviesa el movimiento político usando literalmente las mismas palabras, la misma imagen y el mismo posteo.

Los senadores colorados cartistas, conocidos por ser más cercanos a Horacio Cartes, ya que fueron ministros durante su gobierno, Gustavo Leite y Antonio Barrios, hicieron cada uno un posteo en sus cuentas oficiales de la red social X (ex twitter), en las que escribieron “Hablé con el líder Horacio Cartes y Honor Colorado sigue más fuerte que nunca!!!”, acompañado del logo del movimiento.

Lea más: Alliana tras reunirse con Cartes: “No voy a aceptar ninguna imposición”

Logo de Honor Colorado en fondo blanco, con letras rojas y estrella, simbolizando la agrupación política en redes sociales.
Gustavo Leite reafirmó la unión del partido Honor Colorado tras un encuentro con Horacio Cartes y Pedro Alliana.

Fricción en Honor Colorado

Además de la designación de Baruja a la chapa presidencial por parte de Horacio Cartes, también otro punto que generó la crisis en Honor Colorado fue el pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank.

Ueno Bank es el banco que pertenece al grupo empresarial del cual Santiago Peña fue accionista incluso estando en funciones de presidente.

Logo de Honor Colorado en rojo y blanco, con las letras 'HC' estilizadas y una estrella en la parte superior.
Posteos de los senadores colorados cartistas Antonio Barrios y Gustavo Leite tras la reunión entre Alliana y Cartes en medio de una crispación del movimiento oficialista.

El mismo concentra aproximadamente G. 2.2 billones de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y según un reciente informe y examen de la Contraloría General de la República (CGR) los fondos de la previsional estarían con una “exposición significativa”.

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