Llamativa reacción del primer anillo de Cartes tras reunión con Alliana

Horacio Cartes, expresidente y actual titular de la ANR, anunció en la Junta de Gobierno la precandidatura de Juan Carlos Baruja a la Vicepresidencia para el 2028 por Honor Colorado, la cual integra el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, como precandidato a Presidente de la República.

Esto generó crispación en filas coloradas, ya que el propio Alliana insistió en que él anunciaría quién será su precandidato después del 4 de octubre e incluso se reunió posteriormente con Cartes, tras lo que reafirmó su postura de que no le impondrían un precandidato a la Vicepresidencia de la República, además de admitir que no estaban bien las cosas en Honor Colorado.

Tras la reunión y las declaraciones de Alliana, otros referentes del movimiento oficialista emitieron su posición sobre la crisis que atraviesa el movimiento político usando literalmente las mismas palabras, la misma imagen y el mismo posteo.

Los senadores colorados cartistas, conocidos por ser más cercanos a Horacio Cartes, ya que fueron ministros durante su gobierno, Gustavo Leite y Antonio Barrios, hicieron cada uno un posteo en sus cuentas oficiales de la red social X (ex twitter), en las que escribieron “Hablé con el líder Horacio Cartes y Honor Colorado sigue más fuerte que nunca!!!”, acompañado del logo del movimiento.

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Fricción en Honor Colorado

Además de la designación de Baruja a la chapa presidencial por parte de Horacio Cartes, también otro punto que generó la crisis en Honor Colorado fue el pedido de informe al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank.

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Ueno Bank es el banco que pertenece al grupo empresarial del cual Santiago Peña fue accionista incluso estando en funciones de presidente.

El mismo concentra aproximadamente G. 2.2 billones de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y según un reciente informe y examen de la Contraloría General de la República (CGR) los fondos de la previsional estarían con una “exposición significativa”.