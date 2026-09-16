Liberales denuncian inminente “blanqueo” a Claudia Centurión en el Senado

Antes del inicio de la sesión ordinaria en la Cámara de Senadores, los legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Ever Villalba y Líder Amarilla, criticaron la postura de la bancada cartista de rechazar la interpelación a la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, tras el accidente en la zona de Pedrozo provocado por la instalación irregular de un semáforo provisional.

El senador Ever Villalba lamentó que la mayoría oficialista vuelva a unirse para otorgar protección política a los integrantes del Gabinete del Poder Ejecutivo, evitando que rindan cuentas ante el Legislativo.

“En el cartismo, por lo menos en esas cuestiones, siguen unidos aparentemente para defenderle a su gente. Pero Claudia Centurión tiene que responder ante la Fiscalía su responsabilidad penal en las muertes de Pedrozo y en las muertes en las rutas PY08 y otras rutas que han provocado accidentes”, aseveró Villalba.

El legislador opositor recordó que ya se fueron presentadas denuncias formales ante el Ministerio Público y remarcó la necesidad de que la causa no quede archivada.

“No debe terminar en un oparei. No puede ser un oparei cuando se trata de la vida de los compatriotas. Este gobierno, en lo que va del periodo, ha sido responsable directo e indirectamente, de varias muertes de compatriotas”, argumentó, instando al fiscal general del Estado a dar garantías a sus agentes para investigar a profundidad.

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Cuestionamientos por inoperancia y supuesta corrupción en el MOPC

Por su parte, el senador Líder Amarilla sostuvo que la tragedia vial “fue a raíz de una ineficiencia, de una inoperancia de la encargada del Ministerio de Obras Públicas”, subrayando además que los motivos para solicitar la interpelación incluyen serios cuestionamientos sobre la gestión financiera de la cartera estatal.

Amarilla criticó los elevados costos en infraestructura y los acuerdos de concesión en los peajes. “Tenemos varios hechos de corrupción, como la ruta de Avelino Martínez, que cuesta seis millones de dólares el kilómetro. ¡Seis millones de dólares el kilómetro! Es muchísima plata. ¿Cómo seis millones va a costar una ruta por kilómetro? Eso no existe ni en Dubái. Realmente es una vergüenza”, fustigó el parlamentario.

Finalmente, el senador liberal comparó la situación de la ministra de Obras Públicas con la reciente remoción de la exministra de Salud, María Teresa Barán, afirmando que Centurión debería dejar el cargo de inmediato.

Desde el primer día, desde el primer año de gestión, le dijimos a Santiago Peña que la ministra Barán, del Ministerio de Salud, era una inoperante y había una corrupción generalizada en el Ministerio de Salud. Ahora la sacaron. La misma cosa le estamos diciendo por la ministra de Obras Públicas. Esta es una funcionaria que trabaja para el sector privado en perjuicio del Estado paraguayo y de los contribuyentes (...) Ella está en la lista de salida. Tendría que irse inmediatamente”, concluyó.

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