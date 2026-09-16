“No pensemos solo en ganar”: Estigarribia exige un plan de gobierno a la oposición rumbo a 2028

El gobernador de Central, el liberal Ricardo Estigarribia, ratificó sus intenciones de competir como precandidato del PLRA para liderar la chapa presidencial de una alianza o concertación opositora de cara a las elecciones de 2028. Lo hizo en una entrevista con el programa Mesa con EVP.

Estigarribia explicó que el punto de partida es reconstruir la confianza dentro de la oposición, un trabajo que —según dijo— quedó descuidado durante años. Recordó que el 7 de junio se realizó la interna del Partido Liberal, de la que surgió un nuevo directorio con el que, afirmó, encara este proceso “con mucha musculatura política”.

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Elecciones y no imposición: el método para elegir candidato

El gobernador se mostró partidario de definir al candidato opositor mediante un proceso electoral, ya sea a través de una preinterna o de una concertación con otros partidos. Reconoció que la fórmula de concertación genera resistencias por la limitación del padrón colorado, pero relativizó el argumento: aseguró que el padrón liberal tiene un alto porcentaje de doble afiliación con el Partido Colorado y que sumar al Partido Unace —con entre 400.000 y 500.000 afiliados de raíz colorada, según sus cálculos— cambia el panorama.

Estigarribia fue tajante respecto de su propio rol: dijo que solo aspira a la Presidencia y descartó de plano una eventual candidatura legislativa. “No podemos ser candidato a presidente hoy y mañana candidato a senador”, sostuvo, en un cuestionamiento directo al esquema de preinterna que, según explicó, busca dar una salida a senador a quien no gane la interna presidencial.

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Un plan de gobierno antes que un nombre

Para el gobernador, la discusión sobre quién será el candidato es secundaria frente a la necesidad de un plan de gobierno que convenza a la ciudadanía. Enumeró carencias concretas en salud, educación, seguridad y transporte público como ejemplos de una agenda pendiente: citó las 13.000 denuncias de robo y robo agravado registradas el último año, a los docentes que —según mencionó— fallaron en pruebas de lectura y comprensión, y a las 50 empresas de transporte público del área metropolitana que calificó de ineficientes.

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Relató además una visita a un hospital del departamento Central, donde una mujer le dijo que debió llevar un colchón de su casa porque no había uno disponible para internar a su hija. “Parecía otro país”, resumió, en un pasaje que utilizó para reforzar su diagnóstico crítico sobre la gestión sanitaria vigente.

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Indiferencia ante la interna de Honor Colorado

Consultado por la crisis interna que atraviesa el movimiento oficialista Honor Colorado en la definición de su fórmula presidencial, Estigarribia fue explícito: dijo que no le preocupa quién sea el candidato colorado, incluyendo la posibilidad de que se trate de Pedro Alliana. Remarcó que su estrategia no depende de esa definición, sino de la solidez de su propia propuesta de gestión.

El gobernador se mostró confiado en que la oposición llegará unida a 2028 y adelantó que buscará sentar a todos los actores opositores para delinear, antes que una chapa, un programa de gobierno común.