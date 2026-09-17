Diputado opositor es citado por Fiscalía como testigo en caso “Campaña Sucia”

Para el lunes 28 está prevista la declaración en carácter de testigo del diputado Raúl Benítez en el marco de la Causa N° 40/2026 “Personas Innominadas s/ Lesión de confianza”, mejor conocida como de “Campaña sucia”, abierta con base a una denuncia del comunicador Hugo Portillo.

El horario y lugar está “a confirmar”, ya que en la notificación las fiscalas del caso Marlene González, Laura Giacummo y Ruth Benitez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, establece que el legislador debe definir si él acude a la sede del Ministerio Público o pide que se apersonen a su despacho. Otro elemento es que ése mismo día el Poder Ejecutivo decretó feriado nacional.

A través de su banca, el diputado Benítez también denunció en reiteradas ocasiones el hecho y planteó al menos tres pedidos de informes, los cuales fueron respondidos escuetamente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), a diferencia de los dirigidos a las binacionales, principalmente Itaipú, que fueron cajoneados por los cartistas.

Portillo, mediante su denuncia, había solicitado a la Fiscalía investigar el presunto financiamiento de estas campañas de ataque contra políticos colorados disidentes y opositores, así como a medios de prensa y periodistas críticos, presuntamente con dinero estatal (incluido el de Itaipú y Yacyretá).

Existen serias sospechas de la vinculación estatal con estas campañas sucias en redes sociales, ya que se logró determinar que detrás de al menos una de las decenas de cuentas en redes sociales, Despierta Paraguay (DPY), se encontraba una agencia colombiana, Digimarketing SAS.

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Esta empresa, a la par que gastaba millones para publicitar videos de ataque a “enemigos” del gobierno de Peña en plataformas como Meta (Facebook e Instagram) y Google LLC también, promocionaban programas estatales como Hambre Cero, el Programa Sumar (contra adicciones) y Che Roga Porá (viviendas).

En medio de esta trama documentada, ya que tanto Meta como Google hacen públicos los datos de sus anunciantes en temas vinculados a Gobierno, el MITIC a cargo de Gustavo Villate incurrió en abiertas mentiras para intentar despegarse del caso.

El rastro de otra de las páginas que forman parte de la red de campaña sucia, Central Noticias (CN) salpica a Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui, exencargado de redes sociales del presidente de la República, Santiago Peña y exfuncionario comisionado del MITIC, bajo el mando directo de la viceministra de comunicaciones, Alejandra Duarte Albospino.

Tanto Villate como Duarte, en reiteradas ocasiones, negaron la vinculación con “Jimmy” Villaverde, hasta que obligados por uno de los pedidos de informe de Diputados (solicitados por Benítez) tuvieron que reconocer que la propia Duarte Albospino (como ministra interna) firmó la resolución de designación de Villaverde como director a su cargo.

La denuncia de Portillo se sumó a la hecha por el empresario de medios, Christian Chena, otros de los blancos de ataque de la “red desinformante”, que permitió conformar otro nexo documentado de Despierta Paraguay (DPY) con la viceministra Duarte Albospino.

Esto ocurrió tras el seguimiento de la línea telefónica vinculada a la cuenta Despierta PY, que estaba registrada a nombre de la ciudadana venezolana Yecika Magle Bracho Atacho, quien actualmente aceptó colaborar con la querella.

Como dice el dicho, “todos los caminos conducen a Roma”, aunque en este caso a una dirección en Asunción, Juan E. O’Leary N° 966, donde marcaba residencia Yecika Bracho, a la par que operaba un estudio jurídico que representó a Gisele Zuni Mousques (esposa del político cartista y embajador paraguayo en Taiwán, Darío Filártiga) y sobre todo, también era sede local de la Agencia Publicitaria Argentina Azafrán, ligada a Duarte Albospino.

Antes de ser viceministra, Duarte era empleada de la agencia Prana y en esa condición, formó parte de una alianza con Azafrán, y peor aún, hay conversaciones aportadas por la propia Bracho con el representante de Azafrán, Sergio Masero, en las que se mencionan entregas de millonarias sumas de dinero a la viceministra Duarte en marzo de 2023.

Azafrán también fue la encargada de conseguir chips de telefonía para operar campañas de publicidad en redes sociales.