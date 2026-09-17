Intendente colorado rechaza apoyar a “corruptos y sinvergüenzas” y respalda a la oposición

Días atrás, el jefe municipal interino de Mariscal Estigarribia (departamento de Boquerón), José Molinas (ANR), quedó en el centro de dos acusaciones de distintos sectores políticos.

Por un lado, la candidata a intendenta por la Lista 123, Carolina González Samudio, lo señaló públicamente por un supuesto acto de agresión política.

Por otro lado, la concejala y presidenta de la seccional local, Virginia Alcaraz, hija del exintendente Eladio Alcaraz, lo denunció ante el Tribunal de Conducta de la ANR por respaldar abiertamente a candidaturas opositoras.

En comunicación con ABC, Molinas rechazó tajantemente las acusaciones de violencia y confirmó su decisión de no apoyar a la lista de su partido.

Explicó que tanto la candidata a intendenta de la Lista 1, Elena Núñez, como la nómina de aspirantes a la Junta Municipal, responden directamente al exintendente Eladio Alcaraz, condenado a cuatro años y medio de cárcel por el desvío de G. 1.050 millones en la comuna.

Asimismo, recordó que Virginia Alcaraz — quien solicitó su expulsión de la ANR— asumió la concejalía como suplente tras la condena de su padre.

Molinas remarcó que la alianza de la Lista 7 cuenta con el respaldo de numerosos dirigentes colorados que prefieren priorizar los intereses de la ciudad por encima de los sectarismos. Esta lista busca la reelección del exintendente del periodo 2021-2026, Víctor Díaz (Alianza).

Lea más: Con menos presupuesto y menos tiempo, municipio de Mariscal Estigarribia encara nueva gestión

“No le apoyo a la candidata de la ANR. No voy a poder apoyar a unos cuantos bandidos y sinvergüenzas que están todos juntos ahí. No va con mi línea política”, aseveró el jefe municipal colorado.

Primero que la ANR eche al exintendente condenado, pide

“Puedo ser del Partido Colorado, pero no estoy de acuerdo con esas prácticas y tampoco quiero ser parte de esa clase de gente”, sostuvo.

Dijo además que por más que sea miembro de la ANR, si a él no le gusta estar con ladrones, “nadie me va a obligar”, aseveró.

Al cuestionarle entonces que haya militado en la ANR, un partido que acostumbra acoger a corruptos y procesados, defendió a la agrupación. “No son los partidos, sino las personas. Yo no puedo decir que soy el Partido Colorado y acompañar algo que está mal. También mi partido dice que soy un hombre libre. Esa es la ideología de mi partido. Es un partido en donde yo crecí, pero yo quiero tratar de hacer el cambio dentro de mi partido, no fuera”, sostuvo.

Lea más: Capturan a ex intendente chaqueño condenado por desvío de G. 1.050 millones

“Y que me echen si me quieren echar. Yo creo que si queremos hacer bien las cosas, hay un riesgo que hay que tomar”, sentenció.

" Y en lo referente a mi expulsión yo creo que la presidenta de la seccional debería expulsar a su papá por corrupto y no a los pocos colorados que si queremos hacer bien las cosas", finalizó.