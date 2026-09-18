“Basta de comprar votos con nuestro dinero”, dice diputada a Bello ante firma de contrato colectivo

El 4 de octubre son las elecciones municipales y a menos de tres semanas, la administración del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), enfrenta fuertes presiones internas y externas para concretar la firma del nuevo contrato colectivo antes del día de los comicios. El documento sería firmado con los tres sindicatos mayoritarios de la comuna: Sinoema, Simuca y Sitrama.

Fuentes del propio gabinete del intendente confirmaron una amenaza de paralización total por parte de la dirigencia sindical, como también directivas bajadas desde el comando político del cartismo. Admitieron que el objetivo principal de ceder ante las exigencias gremiales es evitar un “costo político” mayor para el candidato oficialista Camilo Pérez.

Ante esto, la diputada por Asunción del PPS, Johanna Ortega, increpó a Bello a través de su cuenta oficial de la red social X (ex-Twitter) y exigió al intendente que si firma “que pague de su bolsillo”.

“Es ilegítimo que Luis Bello quiera firmar un nuevo contrato colectivo a DOS SEMANAS de las elecciones. Un intercambio de ‘favores’ con fines electorales que terminaremos pagando los asuncenos de nuestros bolsillos. Nos van a entregar una ciudad en ruinas, una Municipalidad quebrada y no contentos con eso, nos quieren entregar la administración con compromisos con los funcionarios municipales que el intendente está tomando a espaldas de la ciudadanía”, escribió.

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Diputada exige a Bello que espere que pasen las elecciones

La legisladora sostuvo que el titular del Ejecutivo municipal no debería asumir más compromisos ante las elecciones en las que se definirá una nueva administración, además de considerar que las finanzas del municipio están en saldo rojo.

“Luis Bello tiene que esperar la elección municipal para tomar decisiones que pueden comprometer a la futura administración. Basta de comprar votos con nuestro dinero”, insistió.

Expresó su solidaridad con Bruno Martínez, candidato a concejal de Yo Creo, quien viene realizando varias denuncias y ante su intención de controlar y transparentar este fraude a los bolsillos de los asuncenos, fue agredido por una turba cuando acudió a la Dirección de Aseo Urbano para una visita informativa.

“La violencia es la respuesta de las roscas mafiosas cuando saben que el tiempo se les acaba. BASTA YA”, sentenció Ortega.

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Sindicatos que fueron dejados de lado denunciaron presiones

Desde la Coordinadora de Sindicatos Municipales, que aglutina a seis organizaciones sindicales que fueron dejadas de lado en las tratativas, denunciaron la existencia de las presiones constantes en los pasillos de la Intendencia para acelerar la firma del documento.

El concejal opositor Humberto Blasco (PLRA), uno de los más críticos a la firma de este nuevo contrato, aseguró tener información extraoficial de que el acuerdo laboral ya fue firmado de manera sorpresiva y a espaldas de la Junta Municipal.

El edil aseguró que, pese al rechazo de la mayoría de los concejales al manejo a puertas cerradas, en la Intendencia “hicieron caso omiso y firmaron el contrato ‘entre gallos y medianoches’. No se les integró a los demás sindicatos y hasta la fecha no sabemos el contenido ni los compromisos asumidos”, agregó.

El concejal advirtió sobre las graves consecuencias financieras, recordando que ya el año pasado, la comuna destinó más del 63% de los ingresos tributarios para el pago de gastos corrientes, con lo que rebasó los límites legales del 60% permitidos por la Ley 508/94.

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Representante sindical justifica temporalidad

Julio Fernández, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema), uno de los gremios firmantes, negó en conversación con ABC que el acuerdo ya esté firmado y señaló que las negociaciones buscan defender conquistas laborales postergadas por más de una década.

El dirigente gremial negó que las conversaciones estén supeditadas a cualquier agenda proselitista, justificando que la urgencia responde a la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores ante la inminente entrada en vigencia de la nueva Ley del Servicio Civil, a partir del año próximo.

Justificó la temporalidad al señalar que “el momento más oportuno para los trabajadores de la municipalidad es antes de las elecciones, porque posterior las elecciones vienen un intendente o intendenta que no conoce el municipio”, con lo que perderían tiempo.