Peña se reúne con el BCP y referentes del sector financiero

El presidente Santiago Peña encabeza este viernes una reunión en el salón “Tirika” de Mburuvicha Róga con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y representantes de entidades financieras del país.

La agenda oficial del encuentro no fue divulgada por el Ejecutivo.

Sin embargo, la convocatoria se produce en momentos en que el sistema financiero se encuentra bajo atención pública tras los pedidos de información realizados desde el Congreso al BCP sobre diversas operaciones de Ueno Bank, entre ellas relacionadas con el Instituto de Previsión Social (IPS).

Lea más: Santiago Peña: su agenda oficial para el día 18 de septiembre

Participaron autoridades del Banco Central y referentes del sector

De acuerdo con los datos recabados, Peña recibió en primer término al presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y luego a los representantes del sector financiero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según trascendió, participan integrantes de la plana mayor del BCP, el asesor de la Presidencia en Asuntos Sociales y Económicos, Juan José Galeano, representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y directivos de entidades financieras.

Expectativa por los anuncios oficiales

Desde la Presidencia de la República evitaron adelantar detalles sobre los asuntos tratados durante la reunión.

Lea más: Santiago Peña evita “elegir” entre Alliana y Cartes: “Yo estoy para sumar y multiplicar”

No obstante, el vocero presidencial, Guillermo Grance, confirmó que al concluir el encuentro se ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de las conversaciones.