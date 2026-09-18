Sufragio: Tu derecho a elegir y ser elegido

Según el Código Electoral Paraguayo, el sufragio es un derecho, deber y función pública que habilita al ciudadano a participar en la constitución de las autoridades.

En ese contexto, se cuenta con el sufragio activo. Es decir, el derecho que tienen las personas a ir a emitir su voto durante las elecciones.

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En tanto que, todo ciudadano también tiene derecho a ser elegido y a presentarse como candidato a intendente o concejal. Lo que se conoce como el sufragio pasivo.

Voto libre y secreto

Por otro lado, la Constitución Nacional, en su artículo 118, indica que el voto debe ser:

Universal, libre , directo, igual y secreto .

El escrutinio es público y fiscalizado.

Se tiene un sistema de representación proporcional.

Pero lo más importante que debes saber es que, para las elecciones municipales y las elecciones generales no necesitas estar afiliado a un partido político para ir a sufragar.

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Solo necesitas estar afiliado para participar en las internas partidarias tanto en las municipales como en las generales.

Por último, el paraguayo residente en el exterior solo puede votar en las elecciones generales para elegir al presidente, al vicepresidente y a los parlamentarios. No puede votar en las elecciones municipales.