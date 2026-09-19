Elecciones: Buscan el rekutu, pero no presentaron DDJJ y serán multados

En nuestro país, las declaraciones juradas de funcionarios públicos se rigen por la Ley N° 5.033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre bienes y rentas, y la Ley N° 7.089/23, que establece el régimen de declaraciones juradas de intereses.
En ese contexto, los intendentes, quienes renunciaron en junio pasado para buscar su reelección en el cargo debían entregar sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR) 15 días hábiles después de presentar su renuncia.
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Vencido el plazo y al no recibir las documentaciones, el ente contralor abrió sumario administrativo a 36 jefes comunales.
De esta cifra, 34 políticos que están en plena campaña por la reelección no presentaron sus declaraciones juradas, y dos lo hicieron, pero de manera tardía, por lo cual serán sumariados y se exponen a una multa.
Sepa quienes son los infractores
Los exintendentes infractores colorados que no presentaron sus declaraciones juradas son:
- Sergio Morán (ANR) de Yrubucuá
- Benigno Villanueva (ANR) de San Alfredo
- Josefina Torales (ANR) de Arroyito
- Antonio Apezteguia (ANR) de San Vicente Pancholo
- Dolly Vera (ANR) de General Resquín
- Miguel Gray (ANR) de San José del Arroyo
- Sindulfo Franco (ANR) de Tacuatí
- Emigdio Ruiz Díaz (ANR) de San Bernardino
- César Talavera (ANR) de Buena Vista
- Amado Díaz Verón (ANR) de Caazapá
- David Cubas (ANR) de Carlos Antonio López
- Oscar Martínez (ANR) de Nueva Alborada
- Juan Santacruz (ANR) de San Cosme y Damián
- José Luis Benítez (ANR) de San Juan Bautista (Misiones)
- Gustavo Penayo (ANR) de Caapucú
- Everaldo Acosta (ANR) de Juan E. O’Leary
- Nanci Algarín (ANR) de Mbaracayú
- Rafael Ramírez (ANR) de Ñacunday
- Hugo Ayala (ANR) de Cerrito
- Rodrigo Leguizamón (ANR) de Villa Franca
- Milciades Caballero (ANR) de Villalbín
- Wilfrido Caballero (ANR) de Cerro Corá
La lista de jefes comunales que no presentaron sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República en tiempo y forma continúa con los liberales:
- Jorge Codas (PLRA) de San Pablo
- Milciades Arce (PLRA) de Paso Barreto
- Cynthia Cabañas (PLRA) de Paso Horqueta
- César Ferreira (PLRA) de Altos
- Mariano López (PLRA) de Itacurubí de la Cordillera
- Félix Martínez (PLRA) de Natalio Talavera
- Derlis Duarte (PLRA) de Ñumi
- Nelson Álvarez(PLRA) de San Pedro del Paraná
- Sergio Estigarribia (PLRA) Villa Elisa
- Julio César Caballero (PLRA) de Humaitá
- Antonio Gómez (PLRA) de Paso de Patria
Por otro lado, los que sí presentaron, pero lo hicieron de manera tardía, por lo cual igual están sujetos al sumario administrativo son:
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- Leonardo González (ANR) de Cecilio Báez
- Aldo Numan Lepretti (PLRA) de San Juan del Paraná.
- Luis Fernando Brítez (ANR) de Bella Vista.
¿Cuánto es la multa que se aplicaría?
La multa por no presentar o presentar fuera de plazo la declaración jurada de bienes ante la CGR para los funcionarios públicos o electos, en este caso, los intendentes, va desde el 20% hasta el 100% del salario.
El monto dependerá de los días de atraso, o de montos fijos equivalentes a bases de jornales mínimos establecidos por el ente contralor. Estos podrían rondar entre los G. 21 millones y los G. 26 millones, según la normativa aplicada.