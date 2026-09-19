Elecciones: Buscan el rekutu, pero no presentaron DDJJ y serán multados

En nuestro país, las declaraciones juradas de funcionarios públicos se rigen por la Ley N° 5.033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre bienes y rentas, y la Ley N° 7.089/23, que establece el régimen de declaraciones juradas de intereses.

En ese contexto, los intendentes, quienes renunciaron en junio pasado para buscar su reelección en el cargo debían entregar sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR) 15 días hábiles después de presentar su renuncia.

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Vencido el plazo y al no recibir las documentaciones, el ente contralor abrió sumario administrativo a 36 jefes comunales.

De esta cifra, 34 políticos que están en plena campaña por la reelección no presentaron sus declaraciones juradas, y dos lo hicieron, pero de manera tardía, por lo cual serán sumariados y se exponen a una multa.

Sepa quienes son los infractores

Los exintendentes infractores colorados que no presentaron sus declaraciones juradas son:

Sergio Morán (ANR) de Yrubucuá

Benigno Villanueva (ANR) de San Alfredo

Josefina Torales (ANR) de Arroyito

Antonio Apezteguia (ANR) de San Vicente Pancholo

Dolly Vera (ANR) de General Resquín

Miguel Gray (ANR) de San José del Arroyo

Sindulfo Franco (ANR) de Tacuatí

Emigdio Ruiz Díaz (ANR) de San Bernardino

César Talavera (ANR) de Buena Vista

Amado Díaz Verón (ANR) de Caazapá

David Cubas (ANR) de Carlos Antonio López

Oscar Martínez (ANR) de Nueva Alborada

Juan Santacruz (ANR) de San Cosme y Damián

José Luis Benítez (ANR) de San Juan Bautista (Misiones)

Gustavo Penayo (ANR) de Caapucú

Everaldo Acosta (ANR) de Juan E. O’Leary

Nanci Algarín (ANR) de Mbaracayú

Rafael Ramírez (ANR) de Ñacunday

Hugo Ayala (ANR) de Cerrito

Rodrigo Leguizamón (ANR) de Villa Franca

Milciades Caballero (ANR) de Villalbín

Wilfrido Caballero (ANR) de Cerro Corá

La lista de jefes comunales que no presentaron sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República en tiempo y forma continúa con los liberales:

Jorge Codas (PLRA) de San Pablo

Milciades Arce (PLRA) de Paso Barreto

Cynthia Cabañas (PLRA) de Paso Horqueta

César Ferreira (PLRA) de Altos

Mariano López (PLRA) de Itacurubí de la Cordillera

Félix Martínez (PLRA) de Natalio Talavera

Derlis Duarte (PLRA) de Ñumi

Nelson Álvarez(PLRA) de San Pedro del Paraná

Sergio Estigarribia (PLRA) Villa Elisa

Julio César Caballero (PLRA) de Humaitá

Antonio Gómez (PLRA) de Paso de Patria

Por otro lado, los que sí presentaron, pero lo hicieron de manera tardía, por lo cual igual están sujetos al sumario administrativo son:

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Leonardo González (ANR) de Cecilio Báez

Aldo Numan Lepretti (PLRA) de San Juan del Paraná.

Luis Fernando Brítez (ANR) de Bella Vista.

¿Cuánto es la multa que se aplicaría?

La multa por no presentar o presentar fuera de plazo la declaración jurada de bienes ante la CGR para los funcionarios públicos o electos, en este caso, los intendentes, va desde el 20% hasta el 100% del salario.

El monto dependerá de los días de atraso, o de montos fijos equivalentes a bases de jornales mínimos establecidos por el ente contralor. Estos podrían rondar entre los G. 21 millones y los G. 26 millones, según la normativa aplicada.