Interna cartista: “Cesarito” Sosa aboga por diálogo tras la imposición de Cartes

El ambiente dentro del movimiento oficialista Honor Colorado atraviesa por periodo de marcada tensión política. La fricción interna estalló formalmente cuando el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, como el precandidato oficial a la Vicepresidencia de la República para acompañar al actual vicepresidente Pedro Alliana en las elecciones generales de 2028.

Sin embargo, Alliana reaccionó marcando distancia de la imposición de la cúpula partidaria, dejando en claro que no aceptará condicionamientos y que anunciará a su compañero de fórmula recién tras las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

En medio de este escenario de incipiente división entre quienes respaldan las directivas directas de Horacio Cartes y aquellos alineados a la línea ejecutiva del presidente Santiago Peña y Pedro Alliana, el gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay, César “Cesarito” Sosa, quien figura también en el abanico de aspirantes a integrar la chapa presidencial, se pronunció sobre la disputa interna.

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“No hay peñismo ni allianismo”

“Cesarito” Sosa confirmó que mantiene comunicación constante tanto con Santiago Peña como con Pedro Alliana. Al ser consultado sobre encuentro que mantuvo Alliana con Horacio Cartes el miércoles último, prefirió evitar entrometerse en la conversación directa de ambos líderes.

“Yo ni le toqué eso. Algo muy particular de él con el presidente del partido. Yo respeto mucho los tiempos, respeto las formas y yo no voy a entrar a preguntarle esa situación”, expresó el gobernador en entrevista con la 1020 AM.

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A pesar de la cautela, Sosa fue firme al manifestar su expectativa sobre una resolución consensuada en el movimiento oficialista, sin descartar reevaluaciones políticas si la situación no prospera: “Estoy convencido de que a lo mejor esto va a llegar a un buen acuerdo y mediante eso se le va a poder escuchar seguramente a mucha gente. Esperemos que sea así y si no, bueno, seguramente vamos a ver qué decisión y qué camino tomar”.

Por otro lado, el jefe departamental desmintió las versiones periodísticas y políticas que señalan una fractura formal o el nacimiento de facciones autónomas dentro del cartismo.

“Nosotros somos Honor Colorado, la gente especula mucho sobre esa situación. Yo te digo que hoy no existe ni el peñismo ni el allianismo. Yo te digo con propiedad, me considero primer anillo del presidente y del vicepresidente, eso no existe”, remarcó Sosa.

No obstante, señaló la necesidad de establecer mesas de negociación con la dirigencia de base, senadores, diputados y gobernadores.

“Hay que sentarse a dialogar con todos y hay que sentarse a ver todos los trabajos que se están haciendo a favor del equipo político. Nosotros no estamos de acuerdo en todo lo que se dijo. Hoy somos Honor Colorado y bueno, necesitamos dialogar con todos para poder llegar a un rumbo”, concluyó.

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