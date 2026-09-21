Crisis en Honor Colorado: “Lo que se ve no se pregunta”, dice Beto Ovelar

La interna del movimiento oficialista Honor Colorado atraviesa por un periodo de alta tensión e incertidumbre. Así lo confirmó el senador Silvio “Beto” Ovelar, quien reconoció sin rodeos el clima de turbulencia política dentro del sector liderado por el expresidente Horacio Cartes.

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“Yo creo que hoy estamos nosotros viviendo quizás una de las crisis más pronunciadas que ha tenido Honor Colorado, no podemos desconocer eso. Como diría Juan Gabriel: ‘Lo que se ve no se pregunta, mi hijo’”, expresó el legislador al ser consultado sobre las posturas enfrentadas de distintos bloques internos.

La puja por la vicepresidencia: Alliana debe definir a su dupla

El punto álgido del conflicto radica en la conformación de la chapa presidencial para los próximos comicios generales, actualmente encabezada por el vicepresidente Pedro Alliana. Diversos sectores —incluyendo gobernadores, diputados y el propio mandatario Santiago Peña— han manifestado preferencias sobre quién debería acompañar la candidatura, situando al ministro Juan Carlos Baruja entre las opciones en debate.

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Sobre este punto, Ovelar admitió su simpatía personal por Baruja —coincidente con la posición de Cartes—, pero fue enfático al argumentar que la decisión final debe recaer en el propio presidenciable para garantizar la gobernabilidad.

“El que tiene que definir quién va a ser su compañero es el candidato a presidente de la República, porque esto es como un matrimonio. Imaginate que vos duermas con el enemigo. Cuando hubo buen relacionamiento, el presidente descansa en su vicepresidente; cuando hay conspiración, termina en divorcio”, remarcó Ovelar, recordando experiencias políticas de periodos anteriores.

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Asimismo, descartó que la división responda al surgimiento de una corriente separada denominada “peñismo”. Según el senador, no existe tal fractura ideológica, sino posturas en torno al uso de la “lapicera” del Ejecutivo y al respaldo legítimo de la gestión de gobierno.

Sin espacio para dar el gusto a todos

Ante la acumulación de pretensiones y apetencias de los diferentes cuadros políticos, el parlamentario sostuvo que “no se le puede dar el gusto a todos” y que la disputa se resolverá oportunamente dentro del Comando de Honor Colorado.

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No obstante, llamó a “parar la pelota” y focalizar los esfuerzos en el compromiso electoral más inmediato: las elecciones municipales del 4 de octubre. “¿De qué nos sirve hoy disputar quién va a ser vicepresidente si tenemos el compromiso del 4 de octubre? No existe 2028 sin 2026. Primero tenemos que ganar Asunción y la mayoría de las capitales departamentales”, enfatizó.

Mensaje a la dirigencia emergente

El legislador también salió al paso de las declaraciones del gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa, quien sugirió abrir paso a nuevos liderazgos juveniles en el partido.

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Con tono irónico, Ovelar le sugirió serenidad y paciencia. “Cesarito está en su primer periodo como gobernador; yo llegué a ese cargo en 1998 y sigo jugando en primera división. Cuando tenga 30 años de carrera, pensaremos de otra manera. Con los años, uno evalúa las cosas con mayor racionalidad”, concluyó.

Pese al caldeado escenario interno, Ovelar anticipó que tras las municipales es natural que surjan disidencias dentro del Partido Colorado, una dinámica que, según evaluó, ha caracterizado a la agrupación política desde el retorno de la democracia.