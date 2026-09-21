Blanca Ovelar cuestiona la cifra del padrón: “Hay una inconsistencia”

La legisladora Blanca Ovelar mencionó que el censo realizado en el 2022- “para sorpresa de todos”-, registró 6.109.903 habitantes en el Paraguay, pero que si se tomaba la proyección del 2012, que fue el último año del censo tendríamos que haber sido más de 7 millones de habitantes.

Mencionó que se aclaró, se verificó, se tomaron estudios internacionales, vinieron expertos, se afirmó y se mantiene el Instituto Nacional de Estadística (INE) de que hay 6.100.000 habitantes. Estos días, proyectó y publicó también el número de jóvenes de 15 a 29 años.

Indicó que entre 15 a 17 años hay un número importante de jóvenes que todavía no votan. “Si sumamos a eso el número de niños de 0 a 14 años, miramos la pirámide poblacional, eso de tener 5.040.000 votantes habilitados en el padrón es una cifra muy desconcertante, porque no puede haber 5.040.000 habilitados si es que tenemos 6.100.000 habitantes. Si miramos la pirámide, hay inconsistencia”, enfatizó la parlamentaria.

Ovelar planteó que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) explique técnicamente cómo se llega a la cifra de más de cinco millones de electores.

Lea más: Padrón Electoral: Paraguay supera los 5 millones de votantes “vivos”

También destacó que confía en la capacidad técnica y tecnológica de la Justicia Electoral, pero consideró necesario contar con una explicación sobre la composición del padrón. “Mínimamente, una explicación técnica necesitamos”, manifestó.

La senadora propuso que representantes del TSJE concurran a una reunión para explicar la composición del padrón y que el encuentro pueda realizarse conjuntamente con técnicos del INE.

La estructura poblacional, el punto de la duda

El planteamiento de Ovelar se centra en la diferencia entre población total y población habilitada para votar. El Censo 2022 establece que el 25 % de la población tenía entre 0 y 14 años, equivalente a 1.529.030 personas.

Al mismo tiempo, el TSJE informó que el padrón para las municipales 2026 quedó conformado por 5.043.154 electores, distribuidos en 263 distritos.

Lea más: Elecciones: Asunción tiene más de 452.000 electores y la mayoría son mujeres

La senadora también mencionó los datos de población juvenil publicados por el INE. La institución estimó en aproximadamente 1,5 millones la población de 15 a 29 años en sus datos de la EPHC 2024.

Para Ovelar, estas cifras deben ser analizadas conjuntamente para determinar cómo se relacionan la población total, la estructura por edades y el padrón electoral. “Alguien tiene que explicar lo que pasó”, afirmó al cerrar su intervención durante la reunión de la mesa directiva del Senado.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) no respondió si convocaría o no a los miembros del TSJE y al titular del INE, Iván Ojeda.