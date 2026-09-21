Exigen al BCP respuestas técnicas ante dudas sobre el sistema financiero

Ante las recientes declaraciones del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien ratificó la absoluta solidez, solvencia y elevados niveles de liquidez de la banca matriz por encima de los estándares internacionales, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira salió al paso para cuestionar la situación real del sistema financiero nacional.

Ferreira sostuvo que las afirmaciones de las autoridades monetarias “deben defender estas posturas con hechos concretos” y exigió que se aclaren las dudas planteadas en un informe técnico de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban).

El exministro señaló que el BCP tiene la responsabilidad institucional de despejar las incertidumbres del sector, remarcando que “la transparencia es fundamental para garantizar la seguridad de los depósitos de los ciudadanos en el sistema”.

En este sentido, enfatizó que -si bien el secreto bancario protege información de personas específicas- “no impide explicar el estado general de la cartera financiera”, advirtiendo además que “alegar secreto bancario para evitar dar explicaciones sobre datos públicos sería un error institucional”.

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Asimismo, recordó que la institución cuenta con un plazo de 15 días hábiles desde la entrega de la nota para responder formalmente al Poder Legislativo.

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El debate central gira en torno a preocupaciones puntuales señaladas por Asoban, tales como la tendencia a la baja en la participación del capital propio para el financiamiento de activos y la exposición a empresas vinculadas.

Ferreira advirtió sobre los riesgos de esta práctica y explicó que “cuando un activo depende del valor de las propias empresas del grupo, la capacidad de respuesta ante eventuales crisis se reduce”. Por ello, insistió en que el BCP tiene la obligación de aclarar “si existen excesos en la aplicación de fondos o en la gestión de riesgos” y verificar rigurosamente el cumplimiento de los límites legales.

Finalmente, el economista remarcó que la entidad monetaria cuenta con la independencia necesaria y que el Poder Ejecutivo debe mantenerse como un espectador calificado, mientras que la ciudadanía y los actores económicos esperan precisiones.

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Ferreira concluyó que “para generar riqueza y sostener el crecimiento, es indispensable contar con un sistema sano, transparente y estrictamente apegado a la normativa legal vigente”.