Miguel Prieto: “Honor Colorado está usando al BCP como garrote”

Este lunes, Miguel Prieto se presentó en el Palacio de Justicia para afrontar una jornada más del juicio oral y público en el marco del caso conocido como “Tía Chela”, causa en la que se encuentra imputado por lesión de confianza y asociación criminal.

Antes de ingresar a la sala de audiencias, el exintendente esteño y aspirante a la Presidencia de la República conversó con los medios y abordó distintos puntos de la coyuntura política nacional, centrando sus críticas en la crisis del oficialismo.

Al ser consultado sobre las recientes fricciones dentro del movimiento Honor Colorado, Prieto aseguró que la situación “no sorprende a nadie” y remarcó que las diferencias no radican en proyectos para la ciudadanía.

“La pelea, si te das cuenta, no es por un debate que se generó por mejorar la pensión de la tercera edad o por mejorar la salud. La pelea es por negocios, por dinero de los contribuyentes. Esa es la pelea que al final está resquebrajando los altos cargos de Honor Colorado”, afirmó el exjefe comunal.

En esa misma línea, aseveró que las instituciones del Estado están siendo instrumentalizadas en esta disputa interna y trazó un paralelismo con su propia situación judicial.

“Un sector de Honor Colorado está usando al Banco Central del Paraguay como garrote contra otro sector de Honor Colorado, así como usan la Fiscalía como garrote en contra mía. Y todo el mundo lo está viendo”, disparó Prieto.

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Repudio a la violencia política contra la oposición

Prieto también se refirió al caso de agresión que sufrió Bruno Martínez, candidato a concejal asunceno de “Yo Creo”, que forma parte de la alianza Unidos por Asunción. Expresó su preocupación y exigió que las autoridades reaccionen frente a estos amedrentamientos.

“Yo creo que la violencia política no hay que minimizarla. Estamos preocupados, pero gracias a Dios no perdieron la vida. Creemos que el Estado tiene que tomarnos en serio todo esto. Somos seres humanos, somos personas con familias y las diferencias políticas no tienen que trascender a la violencia”, manifestó.

Lamentó que este tipo de hechos ocurran a semanas de los comicios y señaló que el episodio forma parte de una crisis de seguridad más amplia a nivel nacional.

“Vivimos en un país violento, violento con las mujeres, violento con los niños y ahora se suma violento con la oposición política. Pero por eso hago un llamado a la calma, a que pase lo que tenga que pasar, que ganen los más votados”, dijo.

Enfocado en su juicio y en el 4 de octubre

Respecto al avance de su juicio oral, Prieto indicó que la jornada estaría dedicada íntegramente a los alegatos iniciales de su equipo legal. “Yo estoy muy satisfecho con el trabajo de la defensa y por cómo se está desarrollando el juicio”, aseguró

Finalmente, el líder de “Yo Creo” minimizó el impacto que la división colorada pueda tener en su trabajo y reafirmó que su mirada está puesta exclusivamente en los comicios del próximo 4 de octubre.

“Generalmente, no miramos qué hace el adversario, nos enfocamos en nosotros”, remarcó. Añadió que continuará con su gira política para fortalecer a sus candidatos en todo el país: “Voy a tratar de ayudar a la mayor cantidad de intendentes posible a ganar esos municipios, porque eso es lo que tenemos que hacer en este momento los líderes de la oposición”.

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