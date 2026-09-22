Capiatá: Denuncian que PLRA no presentó miembros de mesa y que la ANR traba la integración

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, fue cuestionado por no presentar en tiempo y forma su lista de miembros de mesa de votación en Luque y Capiatá. En la comunidad luqueña, los liberales se aliaron con la tercera fuerza política y tendrían la cobertura asegurada; sin embargo, en Capiatá todo indica que la omisión tendrá consecuencias.

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En este contexto, la exintendenta de Capiatá Laura Gamarra (ANR, cartista), quien busca la reelección, convocó a una conferencia de prensa en su domicilio para cuestionar a los liberales por la extemporaneidad en la presentación del listado de apoderados y miembros de mesa. Acusó a la agrupación de manifestar un claro desinterés debido a su desidia.

Señaló que, debido a esta situación, el PLRA no participó en el sorteo de miembros de mesa con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, fecha en la que Capiatá contará con 26 locales de votación y más de 450 mesas receptoras de votos.

No obstante, anunció que tanto ella, como candidata, como la ANR como partido, tras un consenso con sus bases, decidieron no presentar objeciones ante la Justicia Electoral para que el PLRA subsane la falencia en beneficio de la democracia.

La ANR y Gamarra mienten, responden desde el PLRA

En respuesta a estas declaraciones, la candidata a la intendencia y primera jefa municipal de la era democrática por el PLRA, Benita Jara Cañiza, difundió un video en sus redes sociales en el que acusó a Gamarra de mentir.

“El Partido Liberal Radical Auténtico, Lista 2, ha presentado la lista de sus miembros de mesas y somos parte de estas elecciones”, sentenció la intendentable.

“La Lista 2 va a tener representantes en cada mesa en los 26 locales”, aseveró.

También manifestó que la exjefa municipal colorada “ha faltado a la verdad porque acá tengo yo el recurso de apelación presentado por la Lista 1 en el juzgado electoral, solicitando dejar a la Lista 2 fuera de la integración de mesa en las próximas elecciones en Capiatá”.

Jara acompañó sus declaraciones con un petitorio de la ANR en el que se solicita a la Justicia Electoral rechazar e ignorar los pedidos de integración de miembros de mesa presentados fuera del plazo legal.

“No es como ella ha manifestado en su conferencia de prensa, no es así. Ellos mismos son los que están propiciando dejar a la Lista 2 fuera de la integración de mesa en Capiatá”, declaró.