“Fueron engañados por un burro”: Amarilla cuestiona a quienes apañaron a Hernán Rivas

La senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Celeste Amarilla, se pronunció tras conocerse la solicitud de pena para el exsenador cartista Hernán Rivas, procesado por presuntamente haberse valido de un falso título de abogado para integrar y presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Amarilla remarcó que el caso debe constituirse en una lección para quienes pretendan acceder a cargos de alta responsabilidad mediante documentación académica irregular.

Para la legisladora opositora, la gravedad de lo sucedido no se limita al ámbito penal individual del acusado, sino que salpica de forma directa a la cúpula del oficialismo que promovió y blindó su figura dentro del órgano constitucional encargado de juzgar la conducta de magistrados y agentes fiscales.

Amarilla enfatizó que la falta de formación e idoneidad del exsenador era evidente en el ejercicio público, por lo que resulta inverosímil que sus correligionarios no hayan notado la maniobra antes de promoverlo a la presidencia del JEM.

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Pedido de la Fiscalía es “ejemplificador”

La legisladora felicitó la labor de los investigadores y recalcó la necesidad de que la eventual condena sirva como un freno definitivo a la proliferación de títulos universitarios falsos en la función pública.

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“Ejemplificador el pedido de la Fiscalía, ojalá se cumpla. No es poca cosa 12 años. Esto tiene que servir para todos aquellos otros que andan circulando por el país con su título falso. Que escondan todos sus títulos, que rompan, que renuncien a sus cargos, porque esto es lo que les espera. Con eso no se jode. Con la educación no se jode”, manifestó.

Recordó, además, que las primeras advertencias sobre la inconsistencia del título académico de Rivas se hicieron públicas durante su periodo en la Cámara de Diputados, periodo en el cual el oficialismo optó por encubrir la situación.

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“Fueron engañados por un pendejo burro”

Al ser consultada sobre el papel desempeñado por los parlamentarios del movimiento Honor Colorado, que defendieron en repetidas oportunidades la validez de los documentos de Rivas, la senadora sostuvo que estos deberán asumir la responsabilidad política de sus actos.

“Tendrán que salir una y otra vez a explicar que se equivocaron, que fueron engañados por un burro. Fueron engañados por un pendejo burro. O sea, peor todavía es”, enfatizó la congresista.

Asimismo, cuestionó la pasividad con la que los aliados del acusado ignoraron sus evidentes limitaciones en materia jurídica: “Yo creo que más de uno sospechaba, por lo menos. No puede ser. Es que el tipo no podía hablar, no podía leer. Y acuérdense que derecho es hablado, se rinde oral. Es imposible que él termine la facultad con ese nivel de dicción y con esa incapacidad de leer que tenía. Tendrán que salir uno a uno a aclarar cómo fue que le creyeron”.

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Cuestionables testigos y riesgo institucional

En relación con el desarrollo del juicio oral y la comparecencia de personas que intentaron validar el cuestionado trayecto académico de Rivas, Amarilla advirtió sobre la posibilidad de que se inicien procesos por testimonio falso.

“¿Cómo van a ser abogados y no saben que un testimonio falso es cárcel también? Uno que se decía su profesor, ¿pero cómo va a ir a mentir en juicio? Eso es lo básico de un abogado (...) un equipito ahí de marginales. Ojalá se vayan todos presos”, fustigó.

Finalmente, sobre el impacto en las decisiones del JEM durante el periodo en que Rivas ocupó un escaño y posteriormente la titularidad del cuerpo, la parlamentaria alertó que la seguridad jurídica se encuentra gravemente comprometida.

“Pueden ser atacadas de nulidad todas aquellas resoluciones, sentencias, todo lo que haya pasado por el Jurado de Enjuiciamiento en ese tiempo. Si yo soy una víctima, incluso con justicia, puedo atacar de inconstitucionalidad. Ahí tienen que pagar por él no solamente él, sino aquellos que lo llevaron al Jurado sin siquiera chequear que tenga título o ejercicio de la profesión”, concluyó.

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