El día en que Rivas admitió que integraría el JEM sin tener matrícula ni haber ejercido el derecho

En el marco del proceso judicial que afronta el exsenador Hernán Rivas por el presunto uso de un título falso de abogado para acceder a un puesto de representación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2020 e incluso presidir el organismo posteriormente, reflotó una entrevista realizada por la periodista Mabel Rehnfeldt el mismo día en que el político se disponía a jurar.

Aquel diálogo expuso desde el primer momento las graves inconsistencias sobre su idoneidad profesional para ocupar el cargo de juzgador de jueces y fiscales en representación de la Cámara de Diputados, cuerpo en el que había sido designado con 44 votos a favor en reemplazo del fallecido diputado Ramón Romero Roa.

La ausencia en el registro de la Corte Suprema

Durante la conversación, la periodista le señaló directamente que, tras una revisión exhaustiva de la nómina de abogados matriculados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su nombre no aparecía en los registros oficiales del Poder Judicial. Ante el cuestionamiento, Rivas no negó la falta de registro y admitió abiertamente que carecía de matrícula e historial en el fuero jurídico.

“Yo me recibí hace años ya. Nunca ejercí la profesión (…) Te adelanto que yo no vengo de ningún estudio jurídico, no pertenezco a ninguna corporación jurídica, porque gracias a Dios y gracias a la familia nunca tuve la necesidad de ejercer mi profesión. Entonces, no hice las gestiones correspondientes de mi matrícula”, dijo sin tapujos el entonces diputado.

Rivas justificó su trayectoria señalando que venía del ámbito de la política local, donde se desempeñó como concejal departamental y presidente de la Junta Departamental de Itapúa, antes de su campaña para la Cámara Baja.

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Además, ensayó una particular interpretación constitucional para restar importancia a la falta de acreditación. Sostuvo que “la Constitución no te pide que vos tengas matrícula” y que dicho documento “te sirve solamente para litigar”. Ante la observación del artículo 253 de la Carta Magna, que exige taxativamente la condición de abogado para integrar el JEM, el legislador se limitó a aseverar: “Soy abogado”.

Dudas sobre la universidad y constantes evasivas

Al ser consultado sobre la institución académica en la que supuestamente obtuvo el título de grado, Rivas afirmó pertenecer a la “Promoción 2015 de la Universidad Sudamericana”. Sin embargo, cuando la periodista intentó profundizar sobre la ubicación del establecimiento educativo o pedirle precisiones sobre sus años de estudio, el entonces diputado evitó dar respuestas.

A partir de ese momento, el desarrollo de la llamada estuvo marcado por las reiteradas excusas del parlamentario para dar por finalizado el cuestionamiento. Argumentó insistentemente que se encontraba manejando su vehículo en dirección al centro para asistir a una reunión de bancada y posterior sesión legislativa. Prometió enviar copias de la documentación o devolver la llamada al llegar a la Cámara de Diputados.

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Pese a los reiterados pedidos de la periodista para que estacionara su vehículo por un par de minutos a un costado de la calle a fin de responder antes de su juramento (fijado para las 13:30 de ese mismo día), Rivas rehusó detenerse.

La comunicación finalizó de forma abrupta cuando la llamada se cortó en medio de los reclamos periodísticos para obtener explicaciones claras sobre la validez y origen de su carrera universitaria.

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