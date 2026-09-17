En medio de la crisis, Gamarra pide diálogo y niega que existan dos Honor Colorado

El diputado Rodrigo Gamarra (ANR, HC) se pronunció a través de su cuenta en X respecto a la confrontación que hay en Honor Colorado, admitiendo el conflicto y la existencia de “grupos minoritarios” que miran con oportunismo una eventual división, pero finalmente ratificó que “hay un solo Honor Colorado, y nuestra responsabilidad es preservarlo”.

Gamarra, ratificó su mayor cercanía con el presidente del Partido y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, aunque tampoco se animó a cuestionar al presidente de la República, Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, negándose supuestamente a contemplar la posibilidad de que se consume un quiebre.

“No existen hoy dos movimientos enfrentados, como algunos pretenden instalar. Honor Colorado tiene como presidente y principal referente político a Horacio Cartes, y tiene dirigentes con liderazgo propio que ocupan responsabilidades fundamentales, Santiago Peña, como presidente de la República, Pedro Alliana como vicepresidente y candidato presidencial, además de legisladores, gobernadores, intendentes y dirigentes de todo el país”, dijo Gamarra.

En su afán de quedar bien con ambos sectores, ensayó un discurso contradictorio, ya que intentó negar la crisis, algo expresado por el propio Alliana, quien admitió que hay cuestiones que no están bien en el movimiento, aunque luego sostuvo que hay “pequeños grupos” que si estarían generando un conflicto.

“Seguramente existen grupos minoritarios que pueden imaginar que una división les daría una oportunidad política que dentro de un movimiento unido no tendrían. Y también aparecen intermediarios que hablan por los protagonistas, anuncian decisiones que nadie confirmó o convierten cada conversación en un punto de no retorno. Eso solamente agranda las diferencias”, sostuvo, afirmando que supuestamente la otra mayoría quiere la unidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante esto, parafraseó a Alliana, instando a declinar las “mordidas” entre pares para evitar el quiebre.

“Hoy necesitamos diálogo directo, sin teléfonos cortados y sin mensajeros interesados. Los propios protagonistas vienen hablando de serenidad, diálogo y de dejar de mordernos entre nosotros. Ese es el camino”, dijo.

Su posición es paradójica, ya que formó parte de la reunión entre diputados cartistas y gobernadores ahora afines a Peña y Alliana en casa del presidente de Diputados, el cartista y también precandidato a vicepresidente, Raúl Latorre, que fue germen de la crisis.

Esto, ya que, tras la reunión con los gobernadores y diputados cartistas, Cartes impuso el martes, desde la Junta de Gobierno que el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, será la dupla de Alliana en una chapa presidencial para el 2028, ante lo cual el vicepresidente lo desautorizó y dijo que él elegiría tras el 4 de octubre.

Para meter más leña al fuego, en la noche del martes, los gobernadores se reunieron -en señal de respaldo- con Peña y Alliana en Mburuvichá Róga, y ya el miércoles, fue que se dio la áspera reunión entre Cartes y Alliana, en la que todo terminó de estallar.

En la parte final, Gamarra sostiene que en su caso “no tengo que decidir si estoy con Horacio Cartes o con Santiago Peña” porque acompaña a ambos y dijo estar “trabajando para que nadie tenga que irse”.