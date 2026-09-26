Peña se reune con comandante del Comando Sur de los Estados Unidos

Desde el lunes el Presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, viajó a Estados Unidos para participar tanto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como de varias reuniones con jefes de estado y empresarios.

Ya el miércoles participó de una cumbre regional para enfrentar al crimen organizado transnacional, en el marco de la incorporación formal de Paraguay al Compromiso Regional de Santiago en junio de este año, mecanismo que busca profundizar la cooperación entre los Estados en áreas estratégicas como seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio, así como control y fiscalización fronteriza.

En el marco de estas reuniones que buscan fortalecer las alianzas para enfrentar el crimen organizado transnacional, hoy participó de una jornada de trabajo junto al comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Gral. Francis L. Donovan, en el marco de los esfuerzos conjuntos para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la alianza estratégica en materia de defensa entre Paraguay y EE. UU.

“Como miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), el Gobierno del Paraguay ratifica su firme compromiso de seguir trabajando unido a sus aliados para garantizar la seguridad, la paz y la prosperidad de los ciudadanos de la región”, señalaron desde la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República.

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La coalición está integrada por 19 países del hemisferio occidental, incluyendo a Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Guatemala y el más reciente en adherirse, Colombia, entre otros socios de la región.

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Otras reuniones sobre seguridad

También este jueves Peña mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de una agenda orientada a fortalecer los lazos entre ambas naciones, del que también participaron el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Durante la reunión, los líderes dialogaron sobre mecanismos para consolidar una seguridad duradera y avanzar hacia una alianza estratégica entre América Latina e Israel, además de reafirmar los valores compartidos y el firme compromiso de sus respectivos gobiernos en la lucha contra el terrorismo.

El mismo día se reunió en Nueva York con el Mayor General Gary W. Keefe, Comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts, en el marco de su agenda internacional, en la que dialogaron sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en áreas estratégicas como la formación militar, la ciberdefensa, la vigilancia aérea y la modernización de las Fuerzas Armadas del Paraguay.

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También celebraron los 25 años de trabajo conjunto a través del State Partnership Program, alianza que refirieron reafirma la histórica amistad entre Paraguay y los Estados Unidos y que continúa impulsando proyectos concretos en beneficio del país. Asimismo, participó del encuentro “Escudo de las Américas”, junto a líderes de la región.

Reuniones en el ámbito económico

En el ámbito de las relaciones bilaterales, inversiones y comercio, Peña mantuvo una reunión con representantes de Bank of America para conversar sobre el momento económico que vive Paraguay, encuento durante el cual destacó el grado de inversión, la estabilidad macroeconómica y un clima de negocios cada vez más atractivo, factores que, sumados a un crecimiento sostenido cercano al 5%-6% anual, que despiertan un creciente interés internacional, según indicaron desde Presidencia.

También presentó oportunidades de inversión ante más de 150 inversores en el Foro de Inversión de Paraguay. Además habló de que Paraguay cuenta con energía limpia, recursos estratégicos y el talento joven necesarios en un importante encuentro sobre Inteligencia Artificial organizado por el BID en Nueva York.

Peña mantuvo un encuentro con Mauro Favini, de Vanguard, y con Félix Grimau y Facundo Gómez, de JPMorgan, para conversar sobre las oportunidades de inversión que ofrece el país.

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También se reunió con Anacláudia Rossbach, Directora de ONU-Hábitat. Conversaron sobre los proyectos habitacionales para los sectores más vulnerables y el avance de Che Róga Porã.

Asimismo encabezó la participación de Paraguay en el IETA North America Climate Summit (Asociación Internacional de Comercio de Créditos de Carbono), en Nueva York, un espacio que reúne a referentes de gobiernos, empresas y finanzas para avanzar en el desarrollo de los mercados de carbono y la inversión climática.

Inversión de US$ 200 millones

Peña, junto con sus pares de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Uruguay, Yamandú Orsi, acordó avanzar en la modernización de URUPABOL para adecuar este mecanismo de integración a los actuales desafíos económicos y comerciales, con una agenda centrada en logística, energía, conectividad, inversiones y seguridad regional.

También presentó las grandes posibilidades de inversión que ofrece Paraguay a empresarios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

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Anunció una inversión de USD 200 millones por parte de J.P. Morgan Natural Capital, en conjunto con el grupo Robinson, para potenciar el desarrollo forestal sostenible en Paraguay.

Se reunió con Julio Figueroa, Gerente General de Citibank, para repasar la agenda conjunta y los proyectos previstos para Paraguay, abordando el desempeño macroeconómico del país y el enfoque del financiamiento de los próximos años hacia áreas como infraestructura, protección social, salud y el fortalecimiento institucional.