Desempolvan Urupabol con el afán de fortalecer logística, energía y seguridad

Conforme a información oficial, el presidente de la República, Santiago Peña, y sus homólogos de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y de Uruguay, Yamandú Orsi, acordaron en Nueva York, avanzar en la modernización de Urupabol, para “adecuar este mecanismo de integración a los actuales desafíos económicos y comerciales”, con una agenda centrada en logística, energía, conectividad, inversiones y seguridad regional.

La decisión fue adoptada durante una reunión de los tres mandatarios en Nueva York, Estados Unidos de América, al margen del debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dónde Peña llegó a inicios de la semana pasada. El reporte indica que los jefes de Estados dieron “continuidad al proceso de reactivación de URUPABOL impulsado por los países durante los últimos meses”.

El mecanismo, que permaneció más de una década sin reunirse, retomó su agenda a fines de 2025 y en junio de este año, cuándo los cancilleres establecieron una nueva hoja de ruta para fortalecer la coordinación y cooperación trilateral.

El bloque regional URUPABOL fue constituido oficialmente el 25 de abril de 1963. El nombre de este mecanismo de concertación e integración regional es un acrónimo formado por las iniciales de sus tres países miembros: Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Hidrovía, energía y mayor conectividad

El informe inicial señala que uno de los principales ejes acordados apunta a consolidar una logística regional más eficiente, aprovechando la red portuaria de la Hidrovía Paraguay–Paraná y fortaleciendo el funcionamiento de sus órganos de gobernanza. Los presidentes coincidieron además en continuar la cooperación para facilitar la navegación y desarrollar infraestructura portuaria.

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La declaración de los Presidentes incorpora también posibilidades de cooperación en energía e hidrocarburos, con énfasis en seguridad energética, logística de abastecimiento, infraestructura y transporte multimodal. A esto se suma el compromiso de avanzar hacia una mayor conectividad aérea regional mediante acuerdos de cielos abiertos.

Sector privado y seguridad regional

Los mandatarios, además, valoraron, la reactivación de Urupabol Empresarial, concebido como un espacio de articulación entre el sector privado, agencias de inversión y empresas públicas, incorporando al empresariado como parte de esta nueva etapa de cooperación entre los tres países.

En materia de seguridad, Paraguay, Bolivia y Uruguay acordaron fortalecer el intercambio de inteligencia, la cooperación policial y la coordinación fronteriza para combatir la delincuencia organizada transnacional. También impulsarán la digitalización de trámites migratorios y una mayor cooperación consular para facilitar una movilidad segura, ordenada y ágil.

Conforme a los datos, los presidentes de Paraguay, Bolivia y Uruguay encomendaron a sus respectivas Cancillerías realizar el seguimiento de los compromisos asumidos y acordaron celebrar una nueva reunión durante el presente semestre, con “el objetivo de dar continuidad a la revitalización de Urupabol y convertir la agenda acordada en acciones concretas para los tres países”.

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Peña prevé retornar mañana al país

El pleno del Senado autorizó al presidente Santiago Peña a viajar al exterior del 19 al 29 de septiembre, que se cumple mañana. En primer término, el mandatario visitó el sábado 19 de setiembre al su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita que apuntó a la normalización de las relaciones diplomáticas tras el corte abrupto en inicios de 2025.

La presencia de Peña en Caracas a la mandataria venezuela, país que atravieza una transición tras la captura del entonces jefe de Estado, Nicolás Maduro, por parte de militares de élite de Estados Unidos.

El exhombre fuerte chavista actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, tras ser arrestado y extraditado a los Estados Unidos.

El exmandatario venezolano enfrenta un proceso judicial en un tribunal federal de Manhattan por cargos graves de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y tráfico de armas.

De Caracas, donde Peña estuvo acompañado del novio de su hija, se trasladó el lunes pasado a Nueva York, Estados Unidos, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la urbe norteamericana asistió a varias reuniones con homólogos y empresarios, entre otros.

martin.riveros@abc.com.py