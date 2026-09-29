Cartistas evitan tratar pedido de cancelación de matrícula de Hernán Rivas

El diputado Raúl Benítez (independiente), presentó un pedido de declaración que instaba a la Corte Suprema de Justicia a cancelar la matrícula de abogado del ex senador Hernán Rivas; sin embargo, los cartistas, para evitar el tratamiento dejaron sin quórum la sesión.

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Los cartistas, muchos de ellos, votaron para que Rivas llegue a ser “juez de jueces” y salieron apresurados de la sala de sesiones para evitar el tratamiento del pedido de Raúl Benítez.

“La Corte todavía no tuvo una postura firme, pedimos que por lo menos dé una señal firme ante un abogado trucho, un abogado fantasma”, dijo el diputado opositor.

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Raúl Benítez manifestó que el caso del título falso del ex senador cartista no puede terminar solo con la condena de Hernán Rivas, sino que se deben tomar medidas con los que lo acompañaron para que llegue al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, hasta con los que le otorgaron la matrícula y le tomaron juramento.

“Esto no puede terminar en una condena de Hernán Rivas no más y la absolución política a los que lo sostuvieron. También debe haber una condena a los que lo acompañaron y a las instituciones que validaron su registro y el juramento. Debe haber otras acciones. Se debe llegar a otros eslabones”, sostuvo Raúl Benítez.

Hernán Rivas fue protegido por mucho tiempo, fue sostenido por los cartistas por dos periodos ante el JEM, a pesar de las fuertes sospechas de tener un título mau.