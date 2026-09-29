Elecciones municipales: Latorre vaticina “la victoria más grande de la era democrática” en Asunción

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), brindó este martes una conferencia de prensa previa a la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, en la que analizó el panorama político en la previa de las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre. En su rol de jefe de campaña en la capital, Latorre proyectó un resultado categórico para la chapa encabezada por Camilo Pérez.

“Yo creo que el domingo aquí en Asunción va a ser la victoria más grande de la era democrática en una elección municipal”, dijo Latorre a los periodistas.

Al ser consultado sobre los argumentos que sostienen este pronóstico, Latorre atribuyó el posicionamiento de Pérez a tres factores principales: el perfil de su gestión, la consolidación de la concordia partidaria y la articulación del equipo de campaña.

“Primero, es un gran candidato. Creo que Camilo es un hecho comprobado de gestión que revolucionó el deporte en nuestro país (…) Yo estoy convencido de que el asunceno ya eligió. Ahora este domingo tiene que ir a votar”, remarcó. Asimismo, resaltó “la unidad del partido”, haciendo referencia al comportamiento de la disidencia colorada luego de las internas de junio.

“Una unidad que se comienza a materializar menos de 24 horas después de las elecciones internas y que conjugó a la absoluta totalidad de los actores políticos del Partido Colorado en la capital de la República. Yo quiero hacer un especial agradecimiento a todos los actores de la disidencia que nos acompañaron con sinceridad y sin condicionamientos”, dijo.

Latorre también hizo hincapié en la capacidad de su candidato para atraer votos más allá de las filas de la ANR. “El voto colorado es de Camilo y estoy convencido de que una parte muy importante del voto independiente y de afiliación a otros partidos de la oposición también van a apostar por Camilo Pérez”.

A nivel nacional, tras repasar su itinerario por el departamento Central e interior del país, vaticinó que “una absoluta mayoría de los distritos de la República se van a teñir de rojo”, asegurando además que se recuperarán municipios emblemáticos administrados históricamente por la oposición, citando de manera particular el caso de Encarnación.

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Candidatura para 2028 y la interna partidaria

Respecto al ámbito interno de Honor Colorado, Latorre valoró positivamente los recientes encuentros de la cúpula partidaria, argumentando que “todos los gestos de unidad y de armonía dentro del partido ayudan, generan tranquilidad, generan solidez, generan esperanza”.

Sin embargo, al ser consultado sobre si apoyaría la realización de una encuesta para definir al acompañante de Pedro Alliana en la chapa presidencial del 2028, prefirió evitar el debate inmediato.

“Yo siempre insistí con esto, que es el hecho de que nosotros hablemos de la chapa y de otras cuestiones electorales después del 4 de octubre”, expresó al subrayar que la prioridad del momento debe centrarse en el respaldo a los candidatos a intendentes y concejales.

Finalmente, ante la pregunta sobre si mantiene firme su aspiración a la Vicepresidencia, dijo: “Yo puse mi proceso político en manos de Dios y sé que él me va a llevar donde me tenga que llevar”.

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