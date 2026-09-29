Senado rechaza veto de Peña y se ratifica en expropiación de un inmueble para la Essap en Nanawa

De esta manera el pleno de la Cámara Alta rechazó el veto de Santiago Peña y se ratificó la Ley N° 7680, “que declara de interés social y expropia a favor de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A., para fines de utilidad pública, parte del inmueble individualizado como finca n° 11629 del distrito de Villa Hayes (hoy Nanawa), del departamento de Presidente Hayes”.

El expediente se remite así a la Cámara de Diputados para su siguiente trámite constitucional.

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¿Por qué el Senado expropió un inmueble privado a favor de la Essap?

El titular de la comisión de asuntos municipales del Senado, José “Pakova” Ledesma (liberocartista) señaló que la familia propietaria del inmueble demostró en juicio que la Essap invadió la propiedad privada para crear su planta de tratamiento y captación en Nanawa.

Oscar Salomón (ANR, HC), dijo que si bien respeta los vetos del Ejecutivo, pidió ratificar la expropiación sancionada por el Senado. Narró que la Comuna local por error donó un “terreno municipal” para la planta de tratamiento pero invadió 343 metros cuadrados. Señaló que la Essap ya acordó la venta del terreno pero se necesita la ley de expropiación.

Respaldó la propuesta el opositor Rafael Filizzola (PDP), ya que así se respeta la propiedad privadan y se prioriza las necesidades de la comunidad.

¿Quiénes presentaron el proyecto de ley y cuándo fue sancionado?

El proyecto de ley tuvo sanción automática el 16 de junio pasado. La iniciativa parlamentaria fue presentada por la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional); José “Pakova” Ledesma (libero cartista) y Rafael Filizzola (PDP), el 24 de setiembre de 2025.

¿Qué argumentó el Poder Ejecutivo para vetar la expropiación?

En su veto, el Ejecutivo señala que, sin embargo, con los antecedentes que acompañan a la iniciativa legislativa no se logra acreditar la situación alegada para justificar la causa de utilidad pública y, por ende, la expropiación.