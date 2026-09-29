Senado tratará el 7 de octubre proyecto que suspende nuevas universidades privadas

La Cámara de Senadores puso fecha al tratamiento del proyecto de ley que plantea suspender temporalmente, por dos años, la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados en todo el territorio nacional.

La iniciativa, presentada por los senadores Yolanda Paredes (CN), Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (PPC), Ignacio Iramain (independiente) y Lucía Mendoza (Cruzada Nacional), ingresó al Senado el 9 de septiembre y actualmente se encuentra en trámite.

La senadora Esperanza Martínez solicitó durante la sesión que el proyecto sea tratado en ocho días. La moción fue aprobada y el debate quedó fijado para el miércoles 7 de octubre, después de las elecciones municipales del 4 de octubre.

Proyecto sobre universidades llega tras caso Hernán Rivas

El tratamiento del proyecto se instala en el Senado pocos días después de la condena del exsenador Hernán Rivas, quien recibió una pena de ocho años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.

Durante el juicio, el Tribunal de Sentencia concluyó que Rivas no cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana y destacó la ausencia de registros académicos que respaldaran su trayectoria universitaria.

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El caso puso nuevamente bajo la lupa los mecanismos de control sobre las instituciones de educación superior y la emisión y validación de títulos.

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Martínez, al fundamentar su moción vinculó la necesidad de avanzar con el proyecto con nuevas denuncias que, según señaló, involucran a una universidad privada de Pedro Juan Caballero.

La legisladora mencionó un procedimiento realizado en Brasil en el que fue detenida una mujer que, según expuso ante el pleno, estaría vinculada a la Universidad Interamericana y tenía en su poder 800.000 reales, equivalentes a unos G. 902 millones.

Martínez sostuvo que el hecho debe ser investigado y planteó que la situación de las universidades privadas requiere una revisión legislativa.

¿Qué plantea el proyecto de ley?

El proyecto que será tratado en octubre establece una suspensión temporal de dos años para la creación de universidades e institutos superiores privados, mientras el Senado analiza modificaciones al marco regulatorio de la educación superior.

La propuesta, por lo tanto, establece una moratoria de dos años para la creación de nuevas instituciones privadas de educación superior. El texto no plantea el cierre de universidades o institutos que ya están funcionando.

Los proyectistas sostienen que el objetivo es generar un periodo para revisar y fortalecer los mecanismos de control existentes antes de permitir la creación de nuevas instituciones.

La iniciativa será debatida, por tanto, después de las municipales y en un escenario marcado por la investigación parlamentaria sobre títulos irregulares y la reciente condena de Rivas.