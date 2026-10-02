Cruzada Nacional acusa a jueza electoral de cajonear apelaciones

“Repudiamos enérgicamente la actitud complaciente y servil de los jueces y tribunales electorales sometidos a la voluntad del Partido Colorado, manipulando a su antojo la lista de mesarios del Partido Cruzada Nacional”, reza una parte del comunicado del Partido Cruzada Nacional.

Sin embargo, según el partido payista, el mayor daño lo está llevando a cabo la jueza electoral Teresita Martínez, responsable de la circunscripción electoral de Central, en cuyo poder se encuentra la acreditación de los apoderados electorales.

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Según el comunicado, las acreditaciones fueron apeladas por los apoderados del Partido Colorado; sin embargo, hasta la tarde de este viernes la jueza todavía no dio trámite.

Denuncia que, debido a eso, los apoderados partidarios de Cruzada no pueden acceder al expediente por hallarse en el despacho llaveado.

Cajonean apelaciones para beneficiar a la ANR afirman desde Cruzada Nacional

Según el comunicado, la jueza Teresita Martínez, de manera desvergonzada, está cajoneando el expediente para beneficiar al Partido Colorado.

“Cajonear de manera desvergonzada estos escritos de apelaciones efectuados por el Partido Colorado que impiden la acreditación de apoderados de Cruzada Nacional, atenta directamente contra el derecho universal de sufragio y del Estado de Derecho”, indica otra parte de la nota.

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Indica además que este tipo de actuaciones se replican en varias zonas del país, favoreciendo de manera directa al Partido Colorado.

“Acciones como esta se han repetido a lo largo y ancho del Paraguay buscando evidentemente manipular la participación favoreciendo directamente al partido de gobierno, al Partido Colorado”, dice Cruzada Nacional.

También adelantan que denunciarán a los jueces electorales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones e ignorancia supina de la ley.