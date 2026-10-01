A días de elecciones municipales, vecinos de Asunción rescatan la plaza Acosta Ñu

A pocos días de las elecciones municipales en Asunción, los vecinos del barrio Virgen del Huerto asumieron la total revitalización de la plaza Acosta Ñu mediante colectas y autogestión, hartos de la desidia institucional y del abandono de los espacios públicos arrastrado durante las administraciones de los intendentes colorados cartistas Óscar “Nenecho” Rodríguez, entre 2021 y 2025; y Luis Bello desde agosto del año pasado. El primero contó con G. 10.000 millones de los bonos G6 para la revitalización de 10 plazas, obras que ni siquiera fueron planificadas.

El deterioro de la plaza Acosta Ñu en Virgen del Huerto y los reclamos ignorados por la Municipalidad de Asunción

Las plaza Acosta Ñu venía sufriendo hacía años del profundo desamparo municipal, incluida la falta total de iluminación, lo que impedía la realización de actividades por la noche, cuando reinaba la completa oscuridad. Esta situación generaba focos permanentes de inseguridad y zozobra que afectaban de forma directa a quienes residen en las inmediaciones del lugar.

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Los pobladores cuentan que el predio había sido ocupado de forma irregular por personas ajenas al vecindario, generando un ambiente de marginalidad que alejaba por completo a las familias del sector. La falta de control municipal propició que las instalaciones quedaran prácticamente inutilizables y expuestas al deterioro progresivo.

Los vecinos señalan que una larga serie de reclamos formales e insistentes pedidos ignorados durante años por la Municipalidad de Asunción dejaron en evidencia la absoluta ausencia institucional, obligando a la comunidad organizada a tomar cartas en el asunto.

Colectas y trabajo comunitario: así financian los vecinos las obras en la plaza Acosta Ñu

Las obras de mejora se ejecutaron mediante un esquema de autogestión vecinal coordinada entre los residentes de la zona. Vecinos del lugar, que prefirieron el anonimato señalaron que la colaboración fue colectiva, “cada uno hace un aporte. Estas plantas, por ejemplo, donó una persona que tiene empresa de paisajismo. La arena también la donó otra familia”, dijeron.

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El financiamiento de las labores se estructuró a través de colectas voluntarias y donaciones particulares gestionadas por los propios pobladores. Al respecto, los vecinos señalaron que “cada uno de los pobladores movió sus contactos. Hay arquitectos que son vecinos que hicieron el proyecto de cómo mejorar la plaza”.

Sobre la escasa asistencia estatal, los pobladores remarcaron la presencia permanente de una sola funcionaria municipal en el lugar. Residentes locales afirmaron que “la municipalidad estaba ausente prácticamente”. Según aseguraron, la ayuda del municipio se limitó a enviar personal de mantenimiento, a quienes los vecinos incluso debieron pagar, y a entregar algunos juegos usados reciclados de otras plazas.

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“Esto es algo que se le viene pidiendo hace muchísimo, no fue fácil. Yo creo que ahora cuando estaban de campaña política era el momento para venir a aparecer”, dijo una de las vecinas consultadas.

Pese a los obstáculos, la intervención ciudadana logró consolidar la plaza como un punto de encuentro seguro para las familias del barrio. Vecinos que participaron de las tareas destacaron que “de tarde, el sitio está lleno de niños que vienen a jugar todos los días”, lo que facilita que los vecinos se conozcan. “Es demasiado necesario tener un espacio verde así”, refirió uno de los pobladores consultados.

Iluminación, seguridad y vegetación: el plan de mejoras para la plaza Acosta Ñu

La comunidad de vecinos intervino activamente en mejoras como la iluminación, la nivelación de los terrenos deportivos, el cercado de protección y la vegetación, contando además con proyectos en ejecución para juegos infantiles y videovigilancia.

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Restauración total de la iluminación .

Acondicionamiento de la cancha asfaltada.

Nivelación y cercado de la cancha de arena.

Paisajismo y nuevas áreas verdes.

Mantenimiento y equipamiento urbano

Reparación de juegos infantiles

Seguridad y presencia comunitaria.

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Mejoras en preparación y proyectadas

Circuito de videovigilancia

Nuevo parque infantil modular

Reconfiguración de la cancha de arena

Reparación del sendero caminero

Gimnasio al aire libre.

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Para desincentivar la permanencia de personas conflictivas y consolidar la tranquilidad nocturna y vespertina, los vecinos gestionaron el apoyo periódico del Grupo Lince de la Policía Nacional.

El rescate de espacios públicos en Asunción: los casos de las plazas Herminio Giménez y Batallón 40

Este proceso de rescate ciudadano guarda estrecha relación con el antecedente de la plaza Herminio Giménez en el vecino barrio Mariscal López. En ese lugar, ubicado a apenas un par de cuadras, los residentes también debieron intervenir a pulmón ante la desidia de la administración municipal.

Las intervenciones ciudadanas ejecutadas en la plaza Herminio Giménez abarcaron la creación de murales artísticos, la habilitación de áreas de calistenia y parques de aves. Todo ello fue posible mediante la autogestión de donaciones privadas y el trabajo sostenido de la comisión vecinal constituida en la zona.

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Como antecedente crítico más severo se encuentra el caso de la plaza Batallón 40 en el barrio Ciudad Nueva, situada en la capital. Dicho espacio acumulaba más de una década sin inversiones significativas de envergadura por parte del municipio, a lo cual se sumaba una constante ocupación informal.

Los vecinos señalaron los graves problemas estructurales que presentaba Batallón 40 antes de su intervención ciudadana parcial. Entre los daños figuraban cables eléctricos de alta tensión expuestos al alcance de los niños, mobiliario urbano destruido y parques infantiles totalmente oxidados y peligrosos.

Los bonos G6 de la Comuna y el impacto político en las elecciones municipales de Asunción

El trasfondo financiero de la Municipalidad de Asunción se encuentra vinculado directamente a la emisión de los bonos G6 concretada en el año 2020. De dichos fondos, la administración comunitaria debió destinar obligatoriamente G. 10.000 millones para la mejora y revitalización de diez plazas capitalinas según las promesas oficiales.

Constataciones documentales obtenidas mediante acceso a la información pública revelaron una falta absoluta de planificación, planos y presupuestos reales en la comuna. Nueve de las diez plazas prometidas jamás figuraron en los papeles, registrándose únicamente el fallido e inconcluso caso de la plaza Naciones Unidas.

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La crisis institucional se profundizó con la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez a la intendencia en agosto de 2025. Tras su salida, asumió el cargo Luis Bello para sucederlo en la administración municipal capitalina, manteniendo las mismas líneas de gestión heredadas y cuestionadas por la ciudadanía organizada.

Las mejoras introducidas por los vecinos se dan a días de los comicios de este domingo, jornada en la que Asunción elegirá a un nuevo intendente. Entre los principales contendientes figura la candidatura de Camilo Pérez (ANR-cartista), quien, de ganar la intendencia, mantendrá el mismo modelo político de sus antecesores según advierte la oposición, mientras los barrios continúan sosteniendo los espacios públicos por cuenta propia.