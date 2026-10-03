Voto castigo vs. estructura: El dilema que define el mapa electoral según Esteban Caballero

Para el politólogo Esteban Caballero en las elecciones municipales de mañana varias cosas están en juego. Desde intereses particulares de proveedores hasta la solvencia de los fondos jubilatorios de los funcionarios municipales.

“Varias cosas están en juego en estas elecciones municipales. Desde los intereses de proveedores de determinados servicios como la recolección de basura, o la solvencia de los fondos de jubilación de los trabajadores de las municipalidades”, dijo el politólogo Esteban Caballero.

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Manifestó que en un escenario más amplio se estará observando cuántos votos recibe el Partido Colorado, actual partido de gobierno.

“Desde una perspectiva más macropolítica lo que se va a estar observando es el resultado electoral nacional a favor del partido de gobierno. ¿Cuántos votos recibe la ANR en total?“, dijo Caballero.

El politólogo agregó que el resultado dará respuestas a varias interrogantes que se tenían previamente a las elecciones y que pintará un panorama rumbo a las presidenciales del 2028.

“Ese resultado esclarecerá la interrogante sobre si habrá un voto castigo por la mala calidad del servicio de salud pública, el manejo de la reforma de la caja fiscal, o la toma de decisiones respecto a la administración del IPS. Temas que son nacionales, pero que pueden estar afectando el ánimo general del electorado”, sostuvo el politólogo.

En juego la estructura partidaria

Para Esteban Caballero, si el voto a favor del Partido Colorado se mantiene, quedará demostrado que su estructura ha penetrado en el tejido social más interno y que la gente sigue votando por el color más allá de la buena o mala gestión.

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“Si el voto por la ANR a nivel nacional se mantiene dentro de la tendencia histórica reflejada en las elecciones municipales pasadas, se podrá decir que el voto colorado sigue firme y que el partido, con su estructura e inserción en el tejido social más capilar, es capaz de mediar políticamente hablando el impacto de las tendencias y sucesos más negativos”, dijo Esteban Caballero.

Por otro lado, habló sobre la unidad de la oposición y las candidaturas únicas en varios distritos para hacer frente a los candidatos colorados.

“Las fuerzas políticas no coloradas han hecho un esfuerzo importante para evitar la dispersión del voto opositor, sobre todo con la presentación de candidaturas únicas en la chapa de intendente. Habrá que ver cuál es el resultado en los distritos en los que se dieron esas candidaturas únicas”, dijo el politólogo.

Agregó que si son exitosas o si obtienen la mayor cantidad de votos que en las elecciones municipales pasadas, la unidad podría ser un factor positivo.

“Si son exitosas o por lo menos demuestran un aumento en la cantidad de votos, en comparación con años anteriores, se confirmaría que la unidad es un factor importante, que acarrea un peso determinante en comparación con otros factores como el discurso, el candidato, o la perspectiva ideológica”, finalizó Esteban Caballero.