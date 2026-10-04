ANR amplía su dominio y queda con 18 de las 22 intendencias del departamento de Caaguazú

Las elecciones municipales 2026 dejaron al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) con tres intendencias y la Alianza mantuvo el control de la localidad de Vaquería.

El resultado representa un crecimiento de tres intendencias para la ANR con relación a las elecciones municipales de 2021, cuando el Partido Colorado había ganado 15 de los 22 municipios del departamento.

Las tres intendencias que cambiaron de signo político son Nueva Londres, Nueva Toledo y Santa Rosa del Mbutuy, donde los candidatos colorados lograron imponerse a sus principales adversarios.

El Partido Colorado (ANR) consiguió mantener el control de la mayoría de las municipalidades del departamento y, además, recuperó tres intendencias.

Todos los candidatos que buscaban el rekutu fueron reelectos

De los seis colorados que buscaban continuar en el cargo, todos consiguieron la reelección: Marcos Benítez, de Coronel Oviedo; Leonardo Favio, de Doctor Cecilio Báez; Luis Palacios, de San Joaquín; Hugo Franco, de Tembiaporá; Gilmar Da Silva, de Nueva Toledo; y Carlos Godoy, de Repatriación.

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En el sector liberal, dos de los tres intendentes consiguieron el rekutu: Eduardo Giménez Miltos, en La Pastora, y Juan Carlos Amarilla Martínez, en Simón Bolívar. El único que no logró repetir fue Manolo Solís, en Nueva Londres, quien fue derrotado por la colorada Ruth Smith.

El nuevo mapa político de Caaguazú

En Coronel Oviedo, el candidato de la ANR, Marcos Benítez, consiguió el rekutu con 28.232 votos. Superó a Rosana Bogado, de la Alianza Todos por Coronel Oviedo, que obtuvo 17.377 votos, y a Antonio Aquino Pérez, del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), que alcanzó 1.037 votos.

En 3 de Febrero, Joaquín López (ANR) mantuvo la intendencia para el Partido Colorado con 2.618 votos, frente a los 2.299 obtenidos por Alcides Orué Rosalez, de la Alianza Unidos por 3 de Febrero.

En Carayaó, Gustavo Villar (ANR) ganó con 3.666 votos contra 2.411 de Elio Giménez, de Carayaó en Alianza Para Todos.

En Doctor Cecilio Báez, Leonardo Favio (ANR) logró su reelección con 1.695 votos, frente a los 1.284 de Rossana Rodas Orquiola, de la Alianza Todos por Cecilio Báez.

En Doctor J. Eulogio Estigarribia, Stanley Hildebrand (ANR) se impuso con 9.575 votos contra los 7.027 de Nelson Navarro, de la Alianza Unidos La Solución.

En Doctor Juan Manuel Frutos, Marcos Spezini (ANR) consiguió mantener el municipio para el Partido Colorado con 6.097 votos frente a los 1.984 de Carlos Madsen, del Partido Yo Creo - Conciencia Democrática Nacional.

En José Domingo Ocampos, Ernesto Cresencio Velaztiquí Benítez (ANR) ganó con 3.274 votos contra 777 de Hugo Gavilán, de la Alianza Unidos por José Domingo Ocampos.

En Mariscal Francisco Solano López, Liliana Acosta (ANR) consiguió la victoria con 1.564 votos frente a los 332 de Jimy López, de la Alianza Unidos por Mariscal López.

En R.I. 3 Corrales, Dani Godoy, de la ANR - Partido Colorado, obtuvo 2.532 votos y se impuso sobre el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, que alcanzó 1.842 votos.

En Raúl Arsenio Oviedo, Eddy Neufeld (ANR) volvió a la intendencia con 5.255 votos. Ramón Cantero Varela, de la Alianza Todos por Raúl Arsenio Oviedo, obtuvo 1.095 votos, mientras que Juan José Olazar Torales, del Partido Yo Creo - Conciencia Democrática Nacional, consiguió 602 votos.

En Repatriación, Carlos Godoy (ANR) logró la reelección con 5.882 votos. Ricardo Ortiz, de la Alianza Unidos por Repatriación, obtuvo 2.317 votos y Lili Jara, del Partido Yo Creo - Conciencia Democrática Nacional, alcanzó 1.647 votos.

En San Joaquín, Luis Palacios (ANR) logró la reelección con 3.404 votos contra 3.191 de Lorenzo Rojas, de la Alianza Unidos por San Joaquín.

En San José de los Arroyos, Jorge González (ANR) obtuvo 6.125 votos frente a los 1.823 de Gustavo Gabilán, de la Alianza Unidos por San José.

En Tembiaporá, Hugo Franco (ANR) consiguió la reelección con 3.490 votos frente a los 2.057 de Sotero Cáceres, de la Alianza Unidos por Tembiaporá.

En Yhú, Nathalia Benítez (ANR) ganó con 5.206 votos frente a los 3.542 de Francisco “Nene’i” Salmena, del Partido Yo Creo - Conciencia Democrática Nacional. Nathalia Benítez sucederá a su esposo, Arturo Rey Jara (ANR-HC), manteniendo la administración municipal dentro de la misma familia.

En Nueva Toledo, Gilmar Da Silva, de la ANR - Partido Colorado, se impuso con 280 votos. Cristian Dreier, del Movimiento Avanzamos Juntos Nueva Toledo, obtuvo 217 votos, mientras que Ydemar Zwirtes Schonr, del Partido Yo Creo - Conciencia Democrática Nacional, consiguió 191 votos.

Colorados recuperan tres intendencias

Uno de los principales resultados políticos de la jornada fue la recuperación de Nueva Londres y Santa Rosa del Mbutuy por el Partido Colorado.

En Nueva Londres, Ruth Smith, de la ANR - Partido Colorado, ganó con 1.716 votos y desplazó al liberal Manolo Solís, Partido Liberal Radical Auténtico, que obtuvo 1.560 votos. De esta manera, los colorados recuperan la Municipalidad después de seis años.

En Santa Rosa del Mbutuy, Antonio Hidalgo Molina (ANR) protagonizó una de las elecciones más ajustadas del departamento al obtener 3.093 votos frente a los 2.989 de Antonio Ever Benítez, del Partido Liberal Radical Auténtico. Con esta victoria, el Partido Colorado recupera el municipio después de 16 años.

Tres intendencias para el PLRA

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) terminó las elecciones municipales con tres intendencias en el departamento: Caaguazú, La Pastora y Simón Bolívar.

En Caaguazú, Alejo Ríos Medina, del PLRA - Partido Liberal Radical Auténtico, ganó la intendencia y mantiene el municipio en manos del clan Ríos.

Ríos ya había ejercido el cargo anteriormente y ahora vuelve a ocupar la intendencia después de la administración de su hijo, José “Papu” Ríos, quien estuvo al frente de la Municipalidad desde 2018 hasta 2026.

En La Pastora, Eduardo Giménez Miltos, del Partido Liberal Radical Auténtico, consiguió mantener el municipio para el sector liberal con 1.424 votos frente a los 1.051 de Juan Franco, de la ANR - Partido Colorado.

En Simón Bolívar, Juan Carlos Amarilla Martínez, del Partido Liberal Radical Auténtico, logró el rekutu con 2.150 votos contra 1.203 de José Caballero, de la ANR - Partido Colorado.

Una alianza conserva Vaquería

En Vaquería, la Alianza Todos Unidos por Vaquería mantuvo la intendencia con Édgar Cantero, quien obtuvo 2.818 votos frente a los 2.540 de Vidal Castellano, candidato de la ANR - Partido Colorado.

Con este resultado, la Alianza conserva el único municipio del departamento que no quedó en manos de la ANR o del PLRA.