Elecciones Municipales: incidentes por apertura tardía de portones y voto asistido en Coronel Oviedo

Varias situaciones derivaron en malestar de electores y en discusiones de apoderados durante la mañana de esta jornada de elecciones municipales 2026, en el Colegio Nacional Dr. Pedro P. Peña. Se trata de la institución con mayor cantidad de electores de la ciudad de Coronel Oviedo, con 23.760 potenciales electores habilitados.

La decisión de los miembros de mesa de permitir a una persona de avanzada edad que vote con asistencia generó cuestionamientos y una discusión entre representantes políticos ovetenses que estaban en el lugar.

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Representantes de la oposición cuestionaron la habilitación del voto asistido y plantearon que se labrara un acta sobre lo ocurrido.

¿Cuál fue la mesa donde se registró el voto asistido?

La situación se dio en la mesa 31. Una de las integrantes, Vanesa Molinas, defendió la decisión adoptada y afirmó que los miembros de mesa son la máxima autoridad durante el acto electoral.

Señaló que la decisión fue tomada por unanimidad y que el elector había solicitado ser asistido.

“Nosotros ya nos pusimos de acuerdo, le dijimos al señor que puede meter su voto asistido”, manifestó Molinas.

Cuestionó además la actitud de una mujer que, según afirmó, se presentó como apoderada y reclamó a los miembros de mesa.

Molinas sostuvo que la mujer pretendía realizar un acta en relación con su actuación y cuestionó que no contara, según dijo, con una identificación que acreditara su condición de apoderada.

La integrante de mesa también hizo referencia al artículo 217 del Código Electoral, al señalar que contempla el voto asistido para personas que requieran ayuda al momento de sufragar.

Esto dijo el apoderado de la ANR sobre el voto asistido

Por su parte, el abogado Luis Torres, apoderado departamental de la ANR, respaldó la decisión adoptada por los miembros de mesa y sostuvo que la normativa contempla la posibilidad de asistencia para electores con determinadas dificultades.

“La máxima autoridad es la mesa”, sostuvo el apoderado, quien señaló que los miembros de mesa determinaron que el elector podía ser asistido debido a sus dificultades motrices.

Según Torres, la persona que acompañó al elector no emitió el voto en su lugar, sino que se limitó a asistirlo. Agregó que la normativa establece que la asistencia puede ser realizada por una persona de confianza del elector.

El apoderado también cuestionó la presencia de una persona vinculada, según dijo, al PLRA, a quien señaló de haberse acercado al elector durante el procedimiento. Torres manifestó que no pudo determinar qué le estaba diciendo, pero planteó sus sospechas sobre una eventual inducción del voto.

Torres dijo además que, a su entender, existió una contradicción por parte de sectores del PLRA, a los que acusó de haber cuestionado previamente el voto asistido y luego recurrir a ese mecanismo.

Discusión por voto asistido generó tensión en el colegio electoral

El incidente generó momentos de tensión dentro del local electoral, mientras los miembros de mesa intentaban continuar con el procedimiento de votación.

No obstante, los miembros de mesa defendieron la decisión adoptada y señalaron que actuaron conforme a lo que consideraron establecido en la normativa electoral. Por otro lado, representantes opositores cuestionaron el procedimiento y plantearon dejar constancia de lo ocurrido.

Así reaccionaron los electores por cinco minutos de demora en abrir portones

Por otro lado, más temprano, otro momento de malestar y discusiones de electores se registraron en el Colegio Nacional Dr. Pedro P. Peña. Fue minutos antes de la apertura del portón de acceso, a las 07:00.

Sin embargo, recién a las 07:05 se abrieron los portones, tras los gritos de reclamo de los electores que se encontraban frente a la institución desde tempranas horas, esperando para sufragar.

Ante esta situación, se registraron discusiones entre apoderados, electores y agentes de la Policía Nacional, quienes reclamaron que el acceso ya debía haberse habilitado puntualmente, según lo establecido en el Código Electoral.

Uno de los electores, Melanio Mercado, reclamó con vehemencia la supuesta violación del Código Electoral, teniendo en cuenta que está previsto que el portón se habilite a las 07:00 en punto.

Sin embargo, desde el interior de la institución, los apoderados informaron que muchas mesas todavía no estaban totalmente integradas, situación por la cual no se procedía a la apertura del portón.

Una vez abiertos los portones, los electores ingresaron masivamente a la institución para sufragar.