ANR defiende el voto asistido y tilda de “discurso perdedor” las denuncias opositoras

En el marco de la jornada electoral de este domingo, la Asociación Nacional Republicana (ANR) mantiene un monitoreo constante desde su centro de cómputos. Eduardo González, apoderado general del partido, confirmó que han logrado la verificación de la totalidad de la estructura desplegada a nivel nacional para los comicios que se desarrollan hoy. Tras un corte de control realizado a mitad de la mañana, la nucleación política reportó la habilitación de las 14.711 mesas distribuidas en los 1.187 locales de votación de todo el país.

Las tareas de supervisión se iniciaron desde tempranas horas para verificar que los procesos de instalación se desarrollen sin contratiempos significativos. A pesar de algunos inconvenientes puntuales derivados de cortes en el suministro de energía eléctrica en departamentos como Caaguazú, así como la sustitución de tres máquinas de contingencia en el Colegio San José de la Capital, la ANR aseguró que el despliegue técnico y logístico logró normalizarse de forma gradual durante las primeras horas de la votación.

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“Estas máquinas de votación tienen una batería de litio; fue motivo del incendio que se había producido en las elecciones pasadas, entonces en esta oportunidad vienen cargadas hasta un 30%... Por eso nosotros estamos confiados de que estas elecciones se iban a realizar, que las máquinas estaban con carga y que no íbamos a tener inconvenientes”, explicó

ANR cuestiona las limitaciones para ejercer el “voto asistido”

Respecto a la reglamentación del voto asistido criticada por la oposición por presunta inducción, desde el oficialismo argumentaron que existen incapacidades que van más allá de lo motriz o visual y afectan principalmente a adultos mayores. El apoderado rechazó los cuestionamientos señalando que “es una hipocresía de la oposición”, pues las mesas están integradas por representantes de diversos partidos y “si ellos dicen que había voto asistido quiere decir que ellos le cuestionan a su propia gente”.

Asimismo, aseguró que la instrucción brindada a sus delegados busca resguardar la autonomía en las urnas: “Decimos a nuestros agentes electorales (...) que el voto es secreto”, afirmó.

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Además, expresó su postura en contra de las resoluciones administrativas del TSJE dispuestas a último momento. Criticó que en julio determinaron “quiénes son personas incapaces, limitando solamente a personas que no tenían miembros superiores y no podían ver”, cuando en la práctica “hay otro tipo de incapacidad también que necesitan tipo de ayuda”, aseguró.

Respuesta a denuncias de la oposición y movimiento en la sede partidaria

El apoderado de la ANR desestimó las denuncias de la oposición, quienes sostienen supuestas irregularidades como la compra de votos o el descrédito hacia la labor de los integrantes de mesa, el apoderado partidario desestimó los señalamientos.

En este sentido, consideró que estas posturas constituyen un agravio directo hacia la propia militancia opositora que se desempeña como autoridad en los comicios, calificando tales afirmaciones como “discursos perdedores” formulados ante la falta de estructura.

“¿Cómo se sentiría un miembro de mesa de la oposición, especialmente del PLRA? Esa persona que se levanta a las 5:00, se capacitó y estará todo el día sentada en la mesa, ¿y resulta que dicen que se vende? Qué poco habla de ella y qué mal se sienten los miembros de mesa”, finalizó.