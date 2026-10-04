Elecciones municipales: Fiscalía reporta cuatro detenidos

En el primer balance del operativo desplegado por el Ministerio Público durante la jornada de comicios electorales de este domingo 4 de octubre, las fiscales Sandra Ledesma y Karina Cerón brindaron un reporte detallado sobre los incidentes, denuncias e intervenciones realizadas desde las primeras horas de la mañana.

Lea más: Elecciones municipales: misión de la OEA despliega 11 expertos en Asunción para auditar el proceso electoral

De acuerdo con el informe oficial, tras demoras puntuales en la conformación de mesas en localidades del interior como Belén (departamento de Concepción), la totalidad de las mesas de votación a nivel nacional logró instalarse y funcionar regularmente.

Cuatro detenidos en diversos puntos del país

Hasta el primer corte del reporte, la Fiscalía confirmó la detención de cuatro personas vinculadas a irregularidades en el marco del proceso electoral.

Lea más: Elecciones municipales en Asunción: oposición acusa a la ANR de “presionar” a electores

En el departamento del Guairá, una persona fue detenida por disposición de la fiscal Adillú Ortiz tras ser detectada incurriendo en soborno al elector.

En el distrito de Humaitá en el departamento de Ñeembucú, la fiscala Lourdes Patricia Ramírez dispuso la aprehensión de un ciudadano que presentó una resolución adulterada para acreditarse como apoderado con documentación falsa de la Justicia Electoral.

Lea más: Elecciones Municipales Paraguay 2026 en vivo: oficialmente, arrancó la jornada electoral

En Ciudad del Este, capital del Alto Paraná, se concretó la detención de un hombre en posesión de un carnet adulterado supuestamente emitido por el órgano electoral. En la misma ciudad, la fiscala Vivian Coronel ordenó la detención de un conductor que estacionó en las inmediaciones del local con un vehículo cargado de propaganda electoral y se negó a retirarse tras la advertencia policial.

Incidentes por carpas, puestos de control e infracciones al voto asistido

Respecto a las irregularidades detectadas en las inmediaciones de los recintos, Ledesma indicó que la mayor cantidad de alertas recibidas en el centro de monitoreo de redes sociales refiere a la colocación de carpas y puestos de campaña a menos de los 200 metros permitidos por norma. En zonas como Santísima Trinidad (Asunción), la Fiscalía ordenó la dispersión de dos “PC” instalados dentro de predios e inmediaciones electorales.

Lea más: Alliana anticipa cuándo definirá su dupla y lanza una picante respuesta a Prieto

En materia de voto asistido, el agente fiscal Marcelo García de Zúñiga intervino en el colegio Ignacio A. Pane de la capital ante denuncias por intentos de inducción al voto dirigidos a adultos mayores. Sobre el punto, Ledesma precisó que la Policía y los coordinadores están orientando a los electores de esta franja etaria para utilizar las máquinas de práctica dispuestas en los accesos antes de ingresar a las urnas.

Recordatorio sobre el marco penal

Ante las consultas sobre los desbordes e infracciones, la representación del Ministerio Público recordó que la legislación vigente establece penas severas para los delitos contra el sufragio.

Lea más: Video: Cartes votó y dobló la papeleta al revés

“Las personas que intenten inducir al voto, comprar o vender votos, o presentarse a mesas con documentos adulterados se exponen a una expectativa de pena de hasta 5 años de pena privativa de libertad”, enfatizó la fiscal Sandra Ledesma.