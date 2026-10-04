Riera: el próximo intendente de Asunción deberá reducir funcionarios

Antes de ejercer su voto en las elecciones municipales, en el local habilitado en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción, el actual ministro del Interior y exintendente de Asunción por la ANR, Enrique Riera, habló sobre las dificultades que encontró al asumir la administración municipal.

Riera señaló que cuando asumió la Intendencia de Asunción -en diciembre de 2001- se encontró con una estructura que, según afirmó, contaba con una gran cantidad de funcionarios y presentaba dificultades en el sistema de recaudación, lo que generaba problemas de liquidez durante el año.

En ese contexto, afirmó que durante su administración redujo la cantidad de funcionarios de 7.000 a 5.000, lo que significó la salida de unos 2.000 trabajadores.

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Obligado a reducir funcionarios

El ministro del Interior explicó que el recorte de la nómina fue necesario para mejorar la capacidad de recaudación y cumplir con los objetivos planteados durante su gestión.

“El primer año me di cuenta de que todas mis promesas no iban a funcionar si yo no recortaba los gastos fijos”, sostuvo.

Al referirse a la situación actual de la Municipalidad de Asunción, Riera consideró que el próximo intendente tendrá entre sus principales desafíos la reorganización de la estructura de funcionarios. “Una tarea es refuncionalizar los recursos humanos”, declaró.

Riera afirmó, además, que observa “bastante desorden” en la comuna asuncena y planteó la necesidad de revisar la estructura laboral de la institución.

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Advierte sobre la dificultad de reducir funcionarios

No obstante, el exintendente reconoció que disminuir la cantidad de funcionarios municipales no será una tarea sencilla.

Explicó que para avanzar en ese proceso será necesario analizar cada vínculo laboral y determinar las características de cada caso, ya sea que se trate de funcionarios contratados o nombrados.