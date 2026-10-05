¿El Senado se animará a poner freno a las universidades privadas tras la condena a Hernán Rivas?

La Cámara de Senadores fijó para este miércoles el tratamiento del proyecto que establece una moratoria de dos años para la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados.

La iniciativa fue presentada por los senadores Yolanda Paredes (CN), Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (PPC), Ignacio Iramain (independiente) y Lucía Mendoza (Cruzada Nacional) e ingresó al Senado el 9 de septiembre.

El exsenador cartista fue condenado a ocho años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado.

¿Qué hará ahora el Senado con las universidades privadas?

El proyecto plantea suspender durante dos años la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados, sin disponer el cierre de las instituciones que actualmente funcionan.

La intención de los proyectistas es aprovechar ese periodo para revisar y fortalecer los mecanismos de control y regulación de la educación superior antes de habilitar nuevas instituciones.

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La iniciativa, por tanto, no apunta directamente a los títulos ya expedidos ni constituye una solución automática al problema evidenciado por el caso Rivas. Su alcance está centrado en frenar temporalmente la creación de nuevas instituciones privadas mientras se revisa el sistema.

La sombra del caso Rivas sobre el debate

La condena de Rivas coloca al Senado ante una discusión particularmente sensible.

El exlegislador consiguió ocupar una banca en el Congreso y posteriormente representar a la Cámara Alta ante el JEM utilizando antecedentes académicos que terminaron siendo cuestionados y, finalmente, considerados falsos por la Justicia.

Por eso, el debate del miércoles tendrá una carga política que excede el contenido específico de la moratoria.