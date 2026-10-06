Misiones: San Patricio tendrá la primera intendenta de su historia

Durante las elecciones municipales 2026, desarrolladas el 4 de octubre, la ahora electa jefa comunal Adriana Rodríguez, de la Alianza Todos Por San Patricio, obtuvo, según los resultados preliminares del TREP, 1.998 votos, lo que representa el 54,47 %. En tanto, el candidato colorado José Francisco Acosta (ANR-HC) recibió 1.610 votos, equivalentes al 43,89 %..

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De esta manera, históricamente, una mujer se convierte en intendenta de San Patricio y reemplazará al actual jefe comunal, Fabián Almada (PLRA), quien cierra su segundo periodo (2015-2021)-(2021-2026) frente a la Municipalidad de San Patricio.

Para la Junta Municipal, la Asociación Nacional Republicana (ANR) obtuvo 1.771 votos (48,28 %), mientras que la Alianza logró 1.860 votos (50,71 %). Los resultados señalan que, en principio, ambas agrupaciones políticas se dividirán la misma cantidad de bancas.

Rodríguez, quien incursiona por primera vez en la política, fue electa como candidata a la Intendencia a través de una encuesta realizada por la Alianza. En la misma salió mejor posicionada ante el exconcejal municipal (2015-2021) por el Partido Popular Tekojoja (PPT), Pedro Irala (Yo Creo), quien posteriormente encabezó la lista para la concejalía.

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