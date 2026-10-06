Política
06 de octubre de 2026 a la - 11:31

Misiones: San Patricio tendrá la primera intendenta de su historia

Adriana Rodríguez (PLRA).
Adriana Rodríguez (PLRA) se convirtió en la primera mujer en llegar a la Intendencia del distrito de San Patricio, Misiones.Gentileza

Adriana Rodríguez (PLRA) es la primera mujer elegida para el cargo de intendenta del distrito de San Patricio, departamento de Misiones.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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Durante las elecciones municipales 2026, desarrolladas el 4 de octubre, la ahora electa jefa comunal Adriana Rodríguez, de la Alianza Todos Por San Patricio, obtuvo, según los resultados preliminares del TREP, 1.998 votos, lo que representa el 54,47 %. En tanto, el candidato colorado José Francisco Acosta (ANR-HC) recibió 1.610 votos, equivalentes al 43,89 %..

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De esta manera, históricamente, una mujer se convierte en intendenta de San Patricio y reemplazará al actual jefe comunal, Fabián Almada (PLRA), quien cierra su segundo periodo (2015-2021)-(2021-2026) frente a la Municipalidad de San Patricio.

Para la Junta Municipal, la Asociación Nacional Republicana (ANR) obtuvo 1.771 votos (48,28 %), mientras que la Alianza logró 1.860 votos (50,71 %). Los resultados señalan que, en principio, ambas agrupaciones políticas se dividirán la misma cantidad de bancas.

Rodríguez, quien incursiona por primera vez en la política, fue electa como candidata a la Intendencia a través de una encuesta realizada por la Alianza. En la misma salió mejor posicionada ante el exconcejal municipal (2015-2021) por el Partido Popular Tekojoja (PPT), Pedro Irala (Yo Creo), quien posteriormente encabezó la lista para la concejalía.

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