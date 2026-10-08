“Soltaron el volante”: el temor de funcionarios de la Municipalidad de Asunción a quedarse sin sueldo y la respuesta de Luis Bello

Funcionarios de la Municipalidad de Asunción expresaron su profunda preocupación ante el escenario que vive hoy la comuna, tras confirmarse la derrota del candidato del cartismo, Camilo Pérez (ANR-cartista) y la victoria de Soledad Núñez, electa Intendenta de la capital en las elecciones del último domingo. Denuncian que la administración saliente, de Luis Gello (ANR-cartista) habría “soltado el volante” de la institución municipal por completo.

Temor generalizado, brazos caídos y zozobra salarial en la Municipalidad de Asunción

El ambiente interno, aseguran, se caracteriza hoy por el temor generalizado a los controles y auditorías que se avecinan, y las autoridades y directores municipales en una actitud de brazos caídos en todas las dependencias. “Ya nadie quiere tomar decisiones, ya estaba todo mal, pero ahora es peor porque ya saben que se van”, dijeron a este medio los funcionarios que pidieron su anonimato por temor a represalias.

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Frente a este escenario, crece el temor de los funcionarios ante un posible incumplimiento de las obligaciones laborales, como el pago de salarios. “Hay rumores (de que no pagarían salarios). No hay nada concreto, pero sí tenemos que estar atentos y avisarle al equipo de la nueva administración, para que ellos vengan con su equipo de transición y cuiden ese aspecto”, agregaron.

Los funcionarios remarcan que aquellos trabajadores no alineados con el grupo político gobernante sufrieron constante persecución, amenazas y la prohibición de dar declaraciones públicas, situación que recién comenzó a apaciguarse tras las elecciones. Consideran que el próximo gobierno deberá remover a la totalidad de los directores y jefes para poder sanear la institución.

El fantasma de transiciones pasadas en Asunción y la urgencia de auditorías financieras

Los funcionarios municipales traen a memoria los antecedentes de crisis registrados en anteriores transiciones políticas entre el Partido Colorado y la oposición. Específicamente, recuerdan cuando el entonces intendente Omar Pico (ANR), quien completó el periodo de Arnaldo Samaniego (ANR), entregó el mando a la administración entrante del opositor Mario Ferreiro.

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Remarcan que en aquella oportunidad, la falta de previsiones financieras dejó a unos 300 funcionarios desvinculados de forma irregular, sin percibir salarios de octubre, noviembre, diciembre ni aguinaldos, vaciando por completo las arcas de la Municipalidad de Asunción.

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Agregan que aquella situación crítica obligó a la administración sucesora a afrontar costosas reincorporaciones y pagos retroactivos para subsanar el perjuicio económico y legal ocasionado a los trabajadores afectados por la administración saliente colorada.

Por todo ello, los funcionarios solicitan formalmente al equipo de transición de Soledad Núñez que preste máxima atención, fiscalice rigurosamente las cuentas y audite el estado financiero para evitar sorpresas desagradables al asumir el gobierno comunal.

Denuncian mayor acoso, recaudación paralela y coimas bajo la gestión de Luis Bello

Los funcionarios agregan además que, durante la gestión saliente, lejos de mermar, las presiones internas para la recaudación irregular se habrían incrementado. “Eso (la presión para recaudar) sigue. Con cada director que tuvimos, empeoró la presión para la recaudación paralela. Ese es el común denominador. Cada vez era peor, el acoso y la extorsión a los propios funcionarios”.

Los trabajadores denuncian que incluso existen “tarifas” fijas que se cobran por agilizar trámites. “Se volvió una práctica habitual que los directores de área exijan G. 1.500.000 para agilizar o liberar expedientes retenidos en sus respectivas dependencias”, ejemplifican.

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Otro cuestionamiento que hacen a la gestión actual es que múltiples direcciones y jefaturas fueron asignadas a personas sin idoneidad ni preparación básica. Se destaca el caso de dependencias técnicas donde se puso al frente a personal sin formación en el área.

Aseguran además que, mientras la propaganda oficialista pretende presentar a las incorporaciones con perfiles altamente profesionales, muchos de ellos son respaldados en títulos de universidades privadas de dudosa exigencia. “Algunos ni siquiera saben hablar español”, critican los funcionarios.

La respuesta de Luis Bello sobre los salarios y el equipo de transición municipal

Ante las consultas periodísticas sobre los temores de los funcionarios respecto a la falta de pagos tras las elecciones, el intendente Luis Bello respondió que la administración ordenó los procesos internos para garantizar el abono de los sueldos. “Nosotros ordenamos esto para que ya no sea así”, dijo.

La máxima autoridad municipal aseguró que el pago de las remuneraciones está completamente garantizado, “incluso gran parte de los recursos para el aguinaldo. También estamos al día con jubilados y asociaciones”, respondió.

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Este jueves, Bello informó además de la conformación del Equipo de Enlace de la administración municipal, que tendrá a su cargo coordinar el proceso de transición y facilitar el traspaso de información a los técnicos de Soledad Núñez, quien asumirá como intendenta a principios de noviembre. El equipo de transición de Núñez, se instalaría ya entre este viernes y la semana que viene en la Municipalidad de Asunción.

El equipo de Bello está integrado por Máximo Medina, jefe de Gabinete; Melissa Ramírez, asesora de la Intendencia; Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos; Víctor Rivas, director de Hacienda; María Cecilia Alvarenga, directora interina de Recaudaciones; y Enrique Gamarra, director interino de Contraloría Interna Municipal.

El descalabro financiero de la Municipalidad de Asunción: deudas, bonos y superestructura

El “combo cartista” de Luis Bello y su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez, deja como herencia una superestructura salarial sobredimensionada con más de 9.100 funcionarios en casi 60 direcciones.

Solo en 2025, el gasto salarial trepó a US$ 127 millones, superando ampliamente los recursos destinados a inversiones. Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, señaló que existen unos 3.000 puestos sobrantes, cuyo recorte permitiría disponer de fondos para reestructurar pasivos y saldar deudas.

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El colapso operativo fue consecuencia del monumental desvío de G. 512.000 millones en bonos que debían destinarse a obras de infraestructura, pero que se usaron para pagar salarios y otros gastos corrientes. La nueva intendenta hereda un asfixiante sobreendeudamiento de más de US$ 212 millones solo hasta 2031, comprometiendo las finanzas municipales incluso hasta 2035.

Mientras los recursos de la comuna no alcanzan para cumplir con sus compromisos, las “cajas paralelas” gozan de buena salud. Solo en los últimos meses antes de las elecciones se denunciaron varios esquemas de recaudación irregular en dependencias operativas como Vialidad, Policía Municipal Fiscalizadora y Defensa al Consumidor.